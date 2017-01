Tom Barros: No embalo da vitória

00:00 · 25.01.2017

O Fortaleza, que estava desacreditado pelo que fizera nos dois jogos iniciais do Campeonato Cearense, ganhou a confiança da torcida após a vitória sobre o Ceará no clássico. Uma vitória assim tem o mágico poder de eliminar resistências. Aí o time se solta mais. E fica até mais fácil usar de ousadia nos compromissos seguintes. É exatamente de ousadia que o Leão precisará na sua estreia amanhã na Copa do Nordeste diante do Bahia no Castelão. O Bahia participou da Florida Cup, mas não foi bem: empatou no tempo normal com o Wolfsburg (perdeu nos pênaltis) e perdeu do Estudiantes da Argentina. Amanhã estreia na Copa do Nordeste diante do Fortaleza e estreará domingo próximo no certame baiano diante do Jacobina. Portanto, é uma incógnita.

Diferença

A postura tática usada pelo Fortaleza na vitória sobre o Ceará certamente não será repetida amanhã. Em casa, no Castelão, o time terá de buscar a vitória. Assim, o rígido sistema de marcação terá de ser flexibilizado. Ao Leão caberá a iniciativa no setor. Responsabilidade para Rodrigo Andrade, que cuida melhor da articulação.

Nível

Uma vez que o assunto é estreia, o Ceará também começará amanhã sua jornada na Primeira Liga. A derrota para o Fortaleza trouxe o time alvinegro para um reflexão. Em Minas, creio, terá condições de organizar uma postura mais fechada, tocando contra-ataques rápidos. Nesta parte Magno Alves pode fazer a diferença.

Melhor produção

O Ferroviário tem hoje mais um jogo importante pelo Campeonato cearense. Em Horizonte enfrenta o Maranguape. O Ferrão está invicto, mas ficou devendo melhor futebol no empate em Juazeiro do Norte diante do Guarani. Não soube sair da marcação. Esse fato prejudicou bastante o atacante Maxuell que desta vez passou batido.

Conclusão

O Ceará precisa ajustar a pontaria e não depender muito de Magno Alves. O Ceará teve o controle da partida contra o Fortaleza durante quase o tempo todo, exceto quando ficou com um jogador a menos. Mas não traduziu em gols esse predomínio. Baggio perdeu chance incrível. Sandro também desperdiçou chance inacreditável.

Missão

O narrador Antero Neto tem cumprido muito bem seu novo desafio, ou seja, coordenar a equipe esportiva da Rádio Verdes Mares e da TV Diário. Com a experiência nacional que adquiriu em quatro anos de Sportv, ele acentua a prioridade à notícia. A dinâmica já se faz notar nos programas e transmissões dos jogos de futebol pela Verdinha e pela TV Diário. Positivo.

Perda. Carlos Alberto Silva, ex-técnico da Seleção Brasileira, morreu aos 77 anos em Belo Horizonte no dia 20 de janeiro passado. Foi campeão brasileiro de 1978 por um clube do interior paulista, Guarani de Campinas. Em 1987/88, comandou a Seleção Brasileira principal e Olímpica (46 jogos, 29 vitórias, 12 empates e cinco derrotas). Ganhou o pré-Olímpico de1987, a Copa Stanley Rous e foi prata na Olimpíada1988 em Seul. O pesquisador Airton Fontenele manteve com ele respeitosa amizade.