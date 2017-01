Tom Barros: Níveis semelhantes

00:00 · 28.01.2017

No início das temporadas é comum haver interrogações sobre a qualidade dos times. As mudanças de ano para ano levantam dúvidas que somente são tiradas com o desenrolar das rodadas. Os jogos mais importantes como Fortaleza x Ferroviário, Ceará x Fortaleza, América/MG x Ceará e Fortaleza x Bahia revelaram que todas as equipes apresentam níveis semelhantes. Não houve um time que se destacasse mais, que envolvesse mais, que chamasse para si as atenções da crítica. O processo de ajustes é que fará a diferença. No momento, só será possível ser otimista com relação aos representantes cearenses se desde já não houver acomodação aos primeiros sinais de carência. Se feitas a tempo as correções, aí sim o ano 2017 poderá ter melhores resultados que 2016.

Preocupação

Os mais exigentes torcedores do Ceará estão inquietos porque o alvinegro ganhou apenas do modesto Maranguape. Na hora dos desafios maiores, ou seja, diante do Fortaleza e do América de Minas Gerais, perdeu para o maior rival e apenas empatou em Minas. Na minha avaliação, resultados perfeitamente normais.

Ajustes

É bom não confundir: uma coisa é etapa inicial de ajustes. Outra coisa é tolerância demais na reta de definição. Os onze jogos sem vitória do período de Sérgio Soares são diferentes desses resultados atuais, quando os mais apressadinhos já entram em pânico e agito desnecessários. O trabalho de Gilmar Dal Pozzo está apenas começando.

Recordando

28 de janeiro de 2007. Assim se passaram dez anos... Estádio Presidente Vargas. Jogadores do Fortaleza. A partir da esquerda: meia Cleverson e o atacante Ricardinho. Detalhes: Cleverson Rosário dos Santos nasceu no dia 17 de dezembro de 1983. Está com 33 anos de idade. Atualmente joga no São Paulo do Rio Grande do Sul. Ricardo Weslei Campelo nasceu no dia19 de novembro de 1983 (33 anos). No momento está sem clube.

Números

Não se pode perder de vista o número de jogos na hora de uma análise comparativa. Os times que mais jogaram pelo "estadual" foram Ferroviário (3º) e Maranguape (4º). Ambos realizaram quatro partidas. Ceará e Tiradentes foram os times que menos jogaram (duas vezes cada). O Tigre é o único com 100% de aproveitamento.

Rodada

O líder, Fortaleza, enfrenta o Horizonte que até agora não ganhou. Fez três jogos. Três derrotas. O técnico Roberto Carlos caiu. O time está em crise. O Fortaleza é favorito absoluto. Pelas circunstâncias, outro resultado que não vitória do Fortaleza será tremenda zebra, ou seja, a primeira do campeonato 2017.

Opção

Em 2010, Filinto Holanda foi eleito o melhor técnico do futebol cearense. Ele teve trabalho brilhante no Horizonte e no Guarany de Sobral. Tem experiência internacional com intercâmbio na Áustria. Estranhei seu não aproveitamento por equipes locais, já que Felinto encontra-se em Fortaleza. Ótima opção para equipes que estão em transição.

Notas & notas. Guarani de Juazeiro, Guarany de Sobral e Uniclinic estão com quatro pontos em três jogos. Campanhas semelhantes. Os três têm boa margem diante da pífia campanha de Itapipoca e Horizonte que estão seriamente ameaçados de rebaixamento. O Itapipoca obteve apenas um ponto em três jogos. O Horizonte nem isso. /// Maxuell, o artilheiro do campeonato com quatro gols, está há dois jogos sem marcar. É normal. Ele não deve por isso ficar cabisbaixo por. Vai firme, Maxuell.

