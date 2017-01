Tom Barros: Nem começa, nem termina

00:00 · 06.01.2017

Não sou cáustico. Quem acompanha o que escrevo sabe de minha moderação. Minha crítica mais continuada tem sido agora com relação às indefinições das competições cearenses. A Série B estadual 2016, quando terminou em campo, seguiu nas pendências dos tapetões, já por tanto "wo" e outras coisas mais. Agora mesmo a Série A estadual 2017 ainda aguarda, também por pendências nos tapetões, a definição de clubes que brigam para participar. Examino os campeonatos de Estados vizinhos e não vejo tais coisas acontecerem. Por que só no Campeonato Cearense isso acontece? Que haja uma querela aqui e outra acolá é comum. Mas no futebol cearense é uma querela aqui, duas mais, três outras, enfim, uma lista interminável que não tem começo nem fim.

Exemplo

O Campeonato Pernambucano já começou anteontem, dia 4 de janeiro, com quatro jogos na primeira fase. Vitória 3 x 0 América, Flamengo 2 x 1 Belo Jardim, Atlético 0 x 0 Afogados, Salgueiro 2 x 0 Serra Talhada. Vejam bem: começou cedo e com tudo definido, organizado, como bem recomenda quem gosta de planejamento sério.

Locais

Os estádios usados na primeira rodada do Campeonato Pernambucano foram todos liberados com bom tempo de antecipação. Confira: Estádio Carneirão em Vitória de Santo Antão, Estádio Áureo Bradley em Arcoverde, Estádio Paulo Petribú em Carpina e Estádio Cornélio de Barros em Salgueiro. Por que só aqui tudo de última hora?

Recordando

Década de 1960. Reforma do Estádio Presidente Vargas. A então Federação Cearense de Desportos (FCD), hoje FCF, era presidida pelo Dr. Abner Brígido Costa (Dr. Bié), na foto é o terceiro a partir da esquerda. Mesmo com a reforma, segundo o pesquisador Airton Fontenele, o Campeonato Cearense foi realizado normalmente, porquanto houve um planejamento para não alterar o calendário. Responsabilidade é isso.

Tudo certo

Observa-se a participação de novos times do interior no Campeonato Pernambucano deste ano. Assim, além dos conhecidos Salgueiro e Serra Talhada, há a presença do Flamengo de Arcoverde (voltou à Série A após 17 anos), do Afogados da Ingazeira e do Belo Jardim, do município de mesmo nome). Exemplo para ser seguido pelos cearenses.

Eliminados

Outro detalhe na organização do Campeonato Pernambucano: os estádios que não tinham condições de uso foram logo eliminados. E liberados os que estavam prontos. Assim não houve a lengalenga de espera pelos laudos. A morosidade daqui é que irrita até porque há uma repetição todos os anos. Já é hora de acabar com isso, gente.

Lambreta

Júlio Sales fez uma que não esqueço. Em 1967, eu de carona na sua lambreta, ele passou no Pici, pegou camisa 9 do ídolo Croinha, campeão do ano, colocou-a na frente da lambreta e, comigo na garupa, saiu desfilando pela cidade. Morri de medo quando ele, descendo a ladeira da Av. Barão de Studart, levantou as duas mãos, saldando os transeuntes. Deus meu...

Outros mais. O Campeonato Potiguar 2017 começa no dia 15 próximo e já está tudo definido. O Campeonato Baiano 2017 começa só no dia 29 de janeiro, mas já está também com tudo definido, ou seja, clubes participantes e estádios, palco dos jogos: Fonte Nova, Pituaçu e Barradão em Salvador, Lomanto Júnior em Vitória da Conquista, Adauto Moraes em Juazeiro, Estádio 2 de Julho em Guanambi, Estádio José Rocha em Jacobina, Estádio Valfredão em Riachão do Jacuípe e Joia da Princesa em Feira de Santana.