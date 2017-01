Tom Barros: Muita coisa poderá mudar

00:00 · 20.01.2017

Agora que as dez equipes já mostraram suas caras, dá para se ter uma ideia do perfil de cada. Apenas uma ideia. Só após as próximas rodadas será possível melhor avaliação sobre o verdadeiro potencial dos participantes. Embora apenas duas rodadas tenham acontecido, já se vê a dificuldade do Horizonte, que perdeu os dois jogos. Já se vê a dificuldade do Fortaleza na peça defensiva, bastante vulnerável. Quem salvou foi o goleiro Marcelo Boeck diante do Guarani de Juazeiro do Norte. Já se vê que a qualidade do futebol de Magno Alves continua superior aos demais. Já se vê que o retorno do Ferroviário deu novo tempero ao certame. Já se vê que a ladainha dos estádios não liberados continuará como antes. Mas muita coisa poderá mudar. Estamos apenas na segunda rodada.

Primeira imagem

Dirão, certamente, que é cedo demais para avaliar o Ceará, haja vista ter feito apenas um jogo e diante de adversário modesto. Concordo. Mas, pelo elenco que tem, o Ceará já se mostra como sério candidato ao título. Momento importante para formar juízo mais seguro será domingo no clássico com o Fortaleza.

Agradou

O lateral-esquerdo Romário ganhou elogios da torcida e da crônica. Ótimo começo, máxime por ele ocupar uma posição que há muito o Ceará padece para encontrar um jogador ideal. Se não me falha a memória, o último ala que produziu a contendo foi Vicente. Depois dele, vários experiências foram feitas, mas sem sucesso.

Recordando

10 de janeiro de 2007. Assim se passaram dez anos... Treino do Ferroviário. A partir da esquerda: preparador físico Milton Fernandes, zagueiro Lopes e o meia Jailson. Na época, o técnico coral era José Dutra, que substituiu Arnaldo Lira. Não sei onde andam Lopes e Jailson. Dutra está com 68 anos de idade. Mora no Rio de Janeiro. Em 2007 o Ferroviário não foi bem. Fortaleza campeão. Icasa vice. Ceará (3º lugar).

Sem pressão

A torcida do Fortaleza tem todo o direito de protestar contra atuações não convincentes. Tudo bem. Mas fazer pressão contra um ou dois jogadores não pega bem. Primeiro foi Felipe. No jogo passado, Juninho Potiguar. Qualquer pressão continuada liquida um jogador. Poucos suportam esse tipo de atitude que prejudica o atleta e o clube.

Organizado

O técnico do Guarani de Juazeiro, Washington Luiz, montou uma equipe harmoniosa com jogadores bem conhecidos e eficientes. Assim, com Dim, Rafael Tchuca, Adenilson, Roberto Jacaré e Ronda assustou o Fortaleza. E digo mais: não mereceu perder o jogo. Aviso aos interessados: se o Guarani seguir assim, dará trabalho aos concorrentes.

52 anos

Hoje, 20 de janeiro de 2017, Belmino completa 52 anos de profissão. Começou na Rede Tupi de Televisão (TV Ceará - Canal 2) em 1965. Sua carteira foi assinada pelo saudoso Manuel Eduardo Pinheiro Campos. O Bel Trabalhou na TV Verdes Mares e na TV Manchete. Agora é exclusivo da TV Diário, onde comanda com desenvoltura o programa A Grande Jogada.

Clássicos. A estreia do Ceará com vitória e a vitória do Fortaleza sobre o Guarani/J aqueceram o clássico de domingo. O Campeonato Cearense tem seus encantos. Dois clássicos em sete dias. Não há favorito. Observem: o Fortaleza tinha se preparado, obedecendo criterioso programa elaborado pela comissão técnica. O Ferroviário nem tinha certeza de que participaria. De última hora, contratou o técnico Marcelo Vilar. Surpreendeu o Leão: um empate e por pouco não ganhou o jogo.

Acompanhe os comentários em http://bit.ly/tombarros-tvdn