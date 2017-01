Tom Barros: Misturando as Copas

00:00 · 27.01.2017

Dona Neném Cruz foi minha vizinha durante décadas. Morreu perto de completar 100 anos. Já pela idade, ela começou a misturar o galã da novela das duas da tarde com a atriz da novela das oito. E casava a artista da novela das oito com o astro da novela das dez. Misturava personagens e embaralhava enredos. Era novela demais. Assim estou neste emaranhado de competições. Já misturei Copa do Nordeste com Copa do Brasil. Até pensei que Náutico x Uniclinic fora válido pela Copa do Brasil. Adiantei no tempo e atrasei na observação. Aí tem primeira Liga e Campeonato Cearense. Sem contar que a Copa Fares Lopes e o Campeonato Brasileiro estão na mira. No Brasil é assim: ora há competição de mais, ora há competição de menos.

Paralisações

Agora admitem misturar Copas e Copas. Mas, quando houve a Copa do Mundo, não admitiram misturar. Interromperam as demais competições. Todas ficaram paradas durante quase 30 dias no mês da Copa do Mundo. Não quiseram saber se as demais competições ficariam prejudicadas ou se os jogadores perderiam o ritmo. Pararam tudo.

Encarar

Aqui é assim: oito ou oitenta. Então vamos conferir todas as Copas e demais competições, sem misturar os jogos da Primeira Liga com os da Copa do Nordeste, nem os da Copa do Nordeste com os da Copa do Brasil, nem... É encarar com mais atenção e cuidado, pois sem querer você pode, como a Dona Neném, confundir as coisas ou os artistas.

Recordando

10 de janeiro de 2007. Assim se passaram dez anos... Treino do Ceará. A partir da esquerda: atacante Vinícius e o meia Faeco. Detalhes: Vinícius de Abreu nasceu no dia 20 de dezembro de 1973 (43 anos). Jogou no Flamengo e no Palmeiras. Já encerrou a carreira. Rafael Pereira Pinto (Faeco) nasceu no dia 28 de setembro de 1977 em Curitiba (39 anos). Jogou no Santa Cruz e no Náutico. Também já encerrou a carreira.

Calma, gente!

Há torcedor coral que não aceitou o empate do Ferroviário com o Maranguape. Prefiro examinar a campanha do Ferrão como um todo. Ora, o Ferroviário fez dois jogos seguidos fora de casa. De seis pontos que disputou (Sobral e Juazeiro do Norte), trouxe quatro. Ganhou no Junco e empatou no Romeirão. Bons resultados. Calma, gente.

Só o tempo

Já ouvi opiniões variadas a respeito de jogadores que possivelmente não poderiam jogar juntos pela convergência de posições. E disseram isso sobre os atacantes Mota e Maxuell. Não dariam certo porque semelhantes nos objetivos. Ora, é inadmissível tal afirmação antes de uma experiência concreta e continuada.

90 anos

A paixão pelo futebol o fez mestre, doutor, catedrático, quando o tema é seleção brasileira. Pesquisador. Escritor. Airton Fontenele chega hoje aos 90 anos de idade. E chega como referência pelo que realizou e realiza a em prol da memória do futebol nacional. Como disse João Saldanha no Jornal do Brasil: "Com o Airton ninguém pode". Parabéns.

Notas & notas. Exemplo de longevidade no futebol dá o atacante do Ceará, Magno Alves. Com 41 anos de idade, bola finíssima, passes perfeitos. O pesquisador Eugênio Fonseca registra que depois de Magno o jogador com mais idade que vestiu a camisa do Ceará foi o ídolo Sérgio Alves, então com 40 anos de idade. Outros veteranos que jogaram no Ceará foram Cláudio Adão e Elói. Magno, portanto, é exemplo de profissional que, como Zé Roberto do Palmeiras e da Seleção Brasileira, desafia o tempo.