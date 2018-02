Tom Barros

00:00 · 26.02.2018

Rogério Ceni assumiu risco. Mandou time alternativo enfrentar o Ferroviário. Na hora da definição, apelou para Edinho, Gustavo e Tinga. E eles fizeram a diferença. Na fase inicial, alternância de predomínio e oportunidades de gol. Andrei perdeu na cara de Boeck que salvou. Wesley e Alan perderam as chances do Fortaleza. Na fase final, o bom do jogo. Mal Valdeci acabara de desperdiçar boa chance, contra-ataque rápido de Edinho resulta no gol de Leonan. Fulminante resposta coral: Afonso, de cabeça, empata. Lance seguinte, a polêmica: Gustavo faz 2 a 1, mas teria cometido falta em Amaral. Ânimos aquecidos. Ferroviário abriu a guarda por onde Edinho passeou. E dele o terceiro gol, que consolidou a liderança.

Destaques

Méritos para Ceni. Fez o Leão crescer com as três substituições citadas. Ganhou o jogo aí. // Edinho, o melhor do jogo. Deu velocidade, serviu perfeito a Leonan e marcou o seu gol. // Não sei a razão por que Ademir Fonseca não entra logo de início com Valdeci, que deixa o Ferrão mais rápido e lúcido na frente.

Interpretações

Revi o gol de Gustavo. Cometeu falta no Amaral. Com o braço, empurrou e derrubou o zagueiro coral. O árbitro Léo Simão optou por simples luta por espaço. /// Wesley está bem, mas precisa conter os impulsos. Com acinte rebelou-se contra uma marcação de Léo, que não viu. Numa dessas pode ser expulso.

Recordando

29 de junho de 1958. Estádio Rassunda, Estocolmo, Suécia. Seleção Brasileira após ganhar seu primeiro título mundial. É a foto que mais publiquei. A partir da esquerda (em pé): Feola, Djalma Santos, Zito, Bellini, Nilton Santos, Orlando e Gilmar. Agachados: Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagalo. Da turma da foto, só Pelé e Zagalo estão vivos.

Diferença

Meu Deus, até com time misto não havia como comparar o Tiradentes com o Ceará. O Tigre andava tão de baixo astral que, já respirando com a ajuda aparelhos, ainda tomou um gol irregular. Correr atrás da virada? Como? Aí foi preciso apenas encomendar o corpo rumo à segunda divisão cearense.

Outra dimensão

Em 2017, foram rebaixados Guarany de Sobral e Itapipoca. Em 2016, rebaixados foram Quixadá e Icasa. Agora desceram Tiradentes e Maranguape. Na Série B cearense 2018, Icasa e Guarany/S, pelo histórico e tradição, serão favoritos. Mas é bom não esquecer que em 2017 o favorito Icasa dançou.

Arthur - Gols de todo jeito

Dizem que a bola procura os craques. Procura também os artilheiros. Assim procura Arthur. No gol sobre o Tigre (3 x 1) Arthur sentado fez o gol. Aí lembrei do "Touro Sentado", bravo chefe indígena que em 1876, comandando 3.200 índios, derrotou o 7º Regimento do Exército dos Estados Unidos. Arthur é bravo. Enfrenta as mais duras defesas. E sai vitorioso. A comparação é bizarra, sei, mas foi a que lembrei.

Apelido. Na década de 1960, o notável zagueiro do Fortaleza, Zé Paulo, ficou conhecido como "Touro do Seu Tobias". Detalhe: Tobias era o pai dele. Zé Paulo foi o maior marcador do ídolo do Ceará, Gildo. Às vésperas de uma decisão com o Ceará, ele pediu muito dinheiro para renovar. O diretor do Fortaleza, Zé Raimundo Costa, argumentou que tinha um filho formado que não ganhava nem a metade do que Zé Paulo estava pedindo. Zé Paulo rebateu: "Então mande seu filho marcar o Gildo amanhã".