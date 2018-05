Tom Barros

00:00 · 10.05.2018

Lá está o Ceará em Maceió. Mudança de cenário: de São Paulo para Alagoas, do Itaquerão para o "Rei Pelé". Sim, e o "Rei Arthur"? Destino nas mãos de Chamusca. Aliás, nas mãos de Chamusca o elenco como um todo. O jogo é importante. O título da Copa do Nordeste vale boa grana. Então, nada de poupar jogadores. Melhor a mesma formação que encarou o Coringão. O CRB ganhou moral com a vitória sobre o Sampaio Corrêa em pleno Castelão de São Luís pela Série B nacional. O Ceará ganhou moral quando empatou com o poderoso Corinthians em pleno Itaquerão pela Série A nacional. É o CRB de Neto Baiano. Sim, aquele mesmo que jogou no Fortaleza em 2007. E continua com o mesmo faro de gol.

Decorado

É bom quando a torcida sabe, de cor e salteado, a melhor formação do time. Alguém discorda que o melhor do Ceará está com Richardson, Ricardinho, Wescley e Juninho? Claro que não. Meia-cancha que já foi unanimidade quando composta por Richardson, Ricardinho, Pedro Ken e qualquer um outro.

O que houve

Romário teve inexplicável queda de rendimento. Era unanimidade. Mas até agora ainda não reeditou suas grandes atuações. As mesmas que fizeram o Santos vir busca-lo. É a fase. Fico a torcer pela plena retomada do atleta, que dava ao lado esquerdo uma subida segura, com cruzamentos convincentes.

Recordando



Festa das faixas do Fortaleza. Aconteceu no Estádio Presidente Vargas. O meia Lucinho (Lúcio Flávio de Figueiredo Cruz) conduz a taça do título. Também são identificados o goleiro Cícero, o zagueiro Ozires, o atacante Alzir e o meio-campista Zé Carlos. Fiquei na dúvida se a festa foi do título de 1973 ou do bi (1973/74). Colaboração de Elcias Ferreira).

Mudanças

O futebol profissional é negócio. A multa rescisória é porta aberta para mudanças imprevisíveis. O "pagou, levou" deixa os clubes expostos a situações vexatórias, com possível perda de jogadores essenciais. Quando um atleta se destaca, logo surgem especulações. Caso de Gustavo, do Fortaleza.

Especulações

Ninguém escapa das especulações. Gustavo fixou no Leão a imagem do centroavante ideal, sem substituto a médio prazo. Como, no momento, pensar no ataque tricolor sem ele? Impensável. Gustavo é cadeira cativa. Intocável. "Imexível". Vida que segue. O surpreendente mundo do futebol tem dessas coisas.

Ótima fase

O meio-campista Mazinho tem tido participação importante no desempenho do Ferroviário. Nunca esqueci sua bela atuação, com dois gols, na eliminação do Sport dentro da Ilha em Recife. Já agora dele o gol da vitória sobre o Interporto na cidade de Porto Nacional, gol que levou o Ferrão à liderança.

Honradez

Sempre tive cuidado quando a matéria pode ferir a imagem da pessoa. Nos casos de doping, prefiro acreditar na inocência do jogador, até se prove o contrário. Muitos atletas foram vítimas de precipitações. O goleiro Zetti foi um deles. Houve matérias sensacionalistas. Zetti, inocente, sofreu. Depois a Fifa reconheceu que ele era inocente. Mas ninguém pagou pelos estragos das primeiras matérias. Zetti, homem digno, vítima. No caso Ken, opto por esperar um pouco, dando crédito ao atleta.