Tom Barros: Margem elevada

00:00 · 31.01.2017

Pelo número de vagas para a segunda fase do Campeonato Cearense, é normal o entendimento segundo o qual o Fortaleza está garantido, mesmo cometendo tropeços como o de domingo passado em Horizonte. Há, porém, alguns questionamentos. No Domingão, quem assumiu ares de time grande foi o Horizonte. Quem tomou a iniciativa com as subidas dos laterais Robert e Berg foi o Horizonte. Quem comandou as ações foi Felipe Marques. E mais e mais. O Fortaleza não reagiu como deveria reagir. Não respondeu como deveria responder. E só se fez notar como time grande quando o Horizonte deu os primeiro sinais de cansaço. É hora de se questionar a qualidade do elenco? Não, ainda não. A margem ainda é elevada. Mas já há um alerta geral no ar.

As graças

No Ceará quem ganhou as graças da torcida foi o paranaense de Foz do Iguaçu, Felipe Tontini. O jovem de 21 anos, com uma atuação impecável, comandou o alvinegro no primeiro tempo da vitória do Ceará sobre o Guarany de Sobral. Não entendi a substituição de Tontini. Como tirar de campo o melhor jogador?

Substituições

Respeito as decisões dos técnicos, pois eles estão no dia a dia do clube, sabendo muito da situação de cada jogador. Mas há substituições que geram polêmica. Cito duas, por exemplo: a saída de Magno Alves no clássico diante do Fortaleza e a de Tontini no jogo diante do Guarany de Sobral. Dal Pozzo deve ter tido suas razões.

Recordando

1956. PV. Time do Fortaleza. A partir da esquerda (em pé): Manoel Calixto, Sanatiel, Evandro, Hilton Viana, o goleiro Hélio e Sapenha. Na mesma ordem (agachados): Mozart Gomes, Valdeci, Tonico, Charuto e Quarentinha. Esta foto pertence ao álbum do ex-goleiro Hélio, com quem bati papo agradável, ao lado de Pedrinho Simões, William Moura e Russen Conrado na festa de 90 anos do Airton Fontenele

Goleador

Ótimo ter visto Rafael Pereira assinalar gol, fazendo valer sua condição de zagueiro que sabe também fazer conclusões precisas. Aliás, ele e Sandro sabem realizar isso muito bem. Mas é preciso que os dois busquem melhor ajuste nas ações defensivas, pois andaram se confundido em Belo Horizonte e neste jogo com o Guarany.

Para decorar

Jogo que não acaba mais: Campeonato Cearense, amanhã, 01/02, Ceará x Tiradentes no Castelão e Uniclinic x Ferroviário no Domingão; 02/02, Fortaleza x Maranguape no Castelão. Dia 05/02, Copa do Nordeste, Altos x Fortaleza em Teresina e Uniclinic x Campinense em Fortaleza. Dia 23/02, Ceará x Flamengo, 1ª Liga, Castelão.

Orações

Sigo torcendo pela retomada de gols do atacante do Ceará Rafael Costa. Esse rapaz é esforçado, corre, luta, finaliza, mas nada de gol. Qualquer outro chuta e o gol acontece. Com Rafael, não. Parece que há uma parede invisível entre ele e a trave. Suas pernas parecem amarrados pelo azar. Nada de sal grosso. Aí só vai com muitas orações.

Notas & notas. Impecável a festa de 90 anos de idade do pesquisador e escritor Airton Fontenele. Nesta parte, louve-se o zelo de sua filha, Beth Fontenele, que com capricho cuidou de todos os detalhes. Parabéns! /// Já que estamos falando em pesquisador, quem há se revelado como pesquisador autêntico é Eugênio Fonseca. Guarde esse nome. /// A FIFA, por interesses de patrocinadores, só reconhece os títulos mundiais de clubes a partir do ano 2000. Pisa na história. Absurdo. Voltarei ao assunto.