Tom Barros

00:00 · 21.02.2018

Ceará hoje no Estádio do Café. No caminho, o Londrina, que não vai bem no Campeonato Paranaense. O Vozão de time "A". Não lembro de jogo fácil entre cearenses e paranaenses. E assim certamente será o de hoje. O Londrina é dirigido por Ricardinho, ex-técnico do Ceará. Sua campanha no primeiro turno do "estadual" de lá é pífia. Só obteve uma vitória: ganhou do Maringá (2 x 0). No mais, tomou goleada do Coritiba (3 x 0) e, no jogo passado, perdeu para o Cascavel (2 x 1), quando eliminado da Taça Dionísio Filho. Lá estão Germano, que há doze anos jogou no Ceará, e Del'Amore que jogou no Fortaleza no ano passado. Se jogar tal como o fez ao eliminar o Brusque em Santa Catarina, boas serão as chances de classificação do Ceará.

Quase o mesmo

O time do Ceará só padece modificação, quando há problemas de cartão ou contusão. Assim Ricardinho, contundido, está fora. Espera-se que o time não repita a má atuação que apresentou na derrota para o Sampaio Corrêa em São Luís pela Copa do Nordeste. Melhor pensar na vitória sobre o Brusque.

Avaliação

Ouvi a entrevista do técnico do Londrina, Ricardinho, no site do clube. Reconheceu as dificuldades da equipe sob seu comando, mas admitiu que o time tem potencial para crescer. E é assim que vai encarar o Ceará pela Copa do Brasil. Fez os ajustes que entendeu necessários após a derrota para o Cascavel.

Recordando

2008. Há dez anos o volante Cleison brilhou no Ceará. Um craque. Pelo Cruzeiro ganhou duas Copas do Brasil e uma Libertadores. Também jogou no Fortaleza, sendo campeão cearense 2009. Brilhou no Flamengo, Grêmio e Atlético/MG. Está com 45 anos de idade. Ser humano admirável e de ótima formação religiosa. Faz tempo não o vejo.

Agudo

Wesley tem entrado bem no time do Fortaleza. Costumo dizer que o bom jogador se escala, principalmente mostrando serviço perante a torcida. Wesley tem futebol agudo. Ele é destemido. Encara a marcação. Num modelo mais ofensivo, compreendo que Wesley se encaixa muito bem.

Serenidade

Gostei quando o técnico Rogério Ceni tirou de letra quando perguntado sobre o episódio Gustavo/Bruno Melo. Com um sorriso discreto minimizou. Mas sei que, nos bastidores, cuidou de fazer as devidas advertências bem ao seu modo. Situações assim devem mesmo ser resolvidas em casa.

Calma, amigo

Gustavo, goleador nato. Sua fase no Fortaleza é muito boa como atesta o elevado número de gols que já marcou. O episódio do pênalti, que seria batido por Bruno Melo, já foi superado. Mas fica a lição: não é preciso ser "fominha". Tudo vem no devido tempo, máxime quando se é disciplinado.

Nova imagem. O Ferroviário terá hoje a oportunidade de mudar sua incômoda situação no Copa do Nordeste, onde é lanterna do Grupo B, com zero ponto, dois jogos, duas derrotas. Perdeu para o ABC (3 x 1) e para o Vitória (4 x 1). Mas o Ferrão ganhou moral depois da chegada de Ademir Fonseca. Iniciou reação impressionante, máxime pelo que fez na Ilha do Retiro. Mas hoje, se usar time misto, não sei se manterá o forte ritmo de reação. O Globo também não ganhou de ninguém. O jogo é no PV. Tudo a favor do Ferrão.