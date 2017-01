Tom Barros: luzes para 2017

02:00 · 02.01.2017

Belmino volta à telinha.

Há renovadas esperanças no ar. No futebol, na política, na economia. Mas não será uma simples mudança de folhinha que alterará o rumo das coisas. Mudança de calendário é mera substituição de contagem do tempo. A esperança vem de mudanças de atitude. Se assim não for, 2017 chegará contaminado pelos mesmos vícios que em 2016 trouxeram tantos malefícios. Há quem diga que passagem de ano é bobagem porque a simples alteração de números nada modifica. Sim, mas é ponto para reflexão de quem quer repensar a vida. Isso pode gerar um homem novo, com propósitos positivos e ousadia em seus atos. Pode, sim, colocar um basta na acomodação. Pode, sim, levá-lo a conquistas valiosas. Tudo dependerá da firmeza de cada um.

Capenga

A Série A cearense está fortalecida com a volta confirmada do Ferroviário. Mas vejo o campeonato Estadual capenga, quando fora Guarani de Sobral ou Icasa. O certame local só se torna completamente atraente quando as forças do Verdão e do Bugre estão na luta. Basta a ausência de um deles para reduzir o brilho das disputas.

Favoritos

Sempre que o certame cearense começa, há uma pergunta repetida há muitos anos: será que algum time do interior finalmente ganhará seu primeiro título de campeão estadual em campo? Pelas circunstâncias do momento, não acredito. Fortaleza e Ceará são novamente favoritos, a não ser que um fato novo mude as atuais condições.

Estreia do Ferroviário no Campeonato Cearense em janeiro de 2007. O atacante coral Sérgio Alves, com braço levantado, comemora seu gol no jogo com o Guarani/J. Em 2007 o Ferroviário ficou em quinto lugar, atrás do Fortaleza (campeão), Icasa (vice), Ceará (3º) e Itapipoca (4º). Hoje, Sérgio Alves é treinador do Tiradentes. O Ferroviário retorna à Série A, elite do nosso futebol, após dois anos na Série B.

Vozão 2017

Magno Alves, Diones, Matheus Trindade, Douglas Baggio, Jackson Caucaia, Romário, Rafael Pereira, Luiz Otávio e Everton Silva são caras novas em Porangabuçu. No currículo, beleza pura. Resta esperar um pouco para saber como na prática funcionará o potencial de cada um, sob o comando de Gilmar Dal Pozzo.

Leão 2017

Ligger, Heitor, Juninho Potiguar, Matheus, Gabriel Silva, Alan Vieira, Lúcio Flávio e Jefferson são caras novas no Pici. No currículo, beleza pura. Resta esperar um pouco para saber como na prática funcionará o potencial de cada um, sob o comando de Hermerson Maria. A repetição do texto na parte final é para lembrar a equidade de tratamento.

De volta

Sebastião Belmino, com sua graça e irreverência, retorna hoje, às 11 horas, ao comando do programa A Grande Jogada pela TV Diário. O Bel é o mais querido apresentador de esportes da televisão cearense, já por sua maneira "moleque", diferente, de conduzir os trabalhos. Na ausência do Bel, a bonita Denise Santiago sustentou a audiência.

Dados & dados

A presença do Ceará na Primeira Liga 2017 já garante um superclássico com o Flamengo. Mas, muito mais importante, é a oportunidade que terá o alvinegro de avaliar o elenco, visando aos desafios que terá para ascender a Série A. No caminho, em fevereiro, também América/MG e Grêmio. /// Na Copa do Brasil, na primeira rodada, a avaliação do atual time do Fortaleza não terá um desafio de Série A, pois enfrentará São Raimundo/PA. Mas valerá como observação, sim.

