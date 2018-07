Tom Barros

00:00 · 11.07.2018 / atualizado às 02:00

O Fortaleza segue na liderança da Série B nacional (29 pontos). Tem quatro pontos sobre o segundo colocado, o CSA (25). Tem seis pontos sobre o quinto colocado, o Coritiba (23). Pela pontuação, além de estar na zona de classificação, também ocupa o que se convencionou chamar de zona de conforto. Mas até que ponto pode ser ilusória essa situação. Resposta simples: até o dia em que a diretoria e o comando técnico do clube entenderem que comprometedora é a queda de produção em jogos recentes. A Série B ainda está na 15ª rodada. A caminhada é longa. Tudo pode acontecer. A história há mostrado quedas vertiginosas de times que foram bem no turno, mas sucumbiram no returno. Alerta, já!

Trio

É preciso que fique bem claro: o Fortaleza perdeu sua força ofensiva completa. Não é qualquer um que tem condições de substituir Osvaldo com o potencial de Osvaldo; Gustavo, com o potencial de Gustavo; Edinho, com o potencial de Edinho. Não será fácil repor de imediato o conjunto ofensivo antes existente.

Méritos

Concordo somente em parte com o que o técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, falou. Ele reconheceu os méritos da Ponte Preta como motivo da vitória. Tudo bem. Mas os gols da Ponte não foram mérito de construção de jogada elaborada por eles. A rigor, foram resultado de erros graves do Leão, que presenteou o time paulista.

Recordando



Penarol,campeão do “Torneio Início” cearense de1939.Empé, ao centro, o goleiro Capotinho (Aldenor Nunes Freire), que depois seria brilhante deputado e um dos baluartes da construção do Castelão.Fazem parte do grupo Marcos, Pouchain, Jombrega, Tonico e José Maria. Peçoao Airton Fontenele para identificar todo o time.

Holofotes

Como virão os times da Série A nacional após a paralisação. Há sempre uma incógnita semelhante à existente antes do início da competição. A diferença é que agora já se sabe basicamente a formação dos times. Entretanto, ninguém sabe qual o novo ritmo que cada um trará. E isso pode fazer a diferença.

Experiência

Em 2010, antes da paralisação, o Ceará era líder da Série A ao lado do Corinthians. Ótima campanha. Depois da paralisação, o Ceará teve impressionante queda de rendimento. Que agora dê o efeito contrário. Como o time fez péssima campanha antes, que venha brilhando após a paralisação.

Ascensão

Marcelo Vilar coloca em seu currículo mais um acesso, agora com o Ferrão. Marcelo é campeão cearense pelo Ceará (1989), da Copa São Paulo pelo Roma (2001), paraibano pelo Treze (2010/2011) e pelo Botafogo (2013/2014). Campeão brasileiro Série D (2013) pelo Botafogo. E vem mais com o Ferroviário.

Finalista

A França chegou. Vai à sua terceira final de Copa do Mundo e com amplas possibilidades de conquista pela qualidade do futebol que tem. Realmente Pogba, Griezmann, Mbappe, Giroud, Matuidi e Umtiti estão em grande fase. Agora é esperar o outro finalista que virá do jogo Croácia x Inglaterra. Observo que a Croácia vem de duas prorrogações e decisões por pênalti. Isso desgasta muito. A Inglaterra está mais inteira. Os ingleses estão com tudo a favor para chegarem à sua segunda final.