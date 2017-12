Tom Barros

00:00 · 13.12.2017

No site do Ceará há uma foto com todos os que participaram da recente e gloriosa ascensão alvinegra à Série A. Há um largo sorriso estampado no semblante de cada um. Festa coletiva pela classificação documentada para a posteridade. Pena é que, se para alguns o sorriso vai continuar, para outros restarão as tristezas das despedidas. O futebol é cheio de situações assim. De mudanças repentinas. De gratidões e ingratidões. De justiças e injustiças. De reconhecimento momentâneo e de esquecimento imediato. De tapinhas nas costas na chegada e cara emburrada na partida. Assim também é a vida em todos os segmentos. A existência segue. O instantâneo fica. Foto fixada na galeria dos vencedores. Daqui a dez anos...

2009

Nas fotos da subida do Ceará em 2009 (vitória sobre a Ponte em Campinas,1 x 2), lá estavam Lopes, Arlindo Maracanã, Fabrício, Erivelton e Fábio Vidal; Heleno, João Marcos, Michel e Geraldo (Reinaldo), Preto (Wellington Amorim) e Mota. Destinos variados. Página que ficou.

Hoje

João Marcos o único que está no clube até hoje. Michel estava no Iguatu. Mota no Ferrão. Lopes (34 anos) é goleiro do Colinas/TO. Arlindo é auxiliar técnico no Sampaio. Fabrício, Heleno e Amorim estão sem clube. Erivelton, Geraldo e Fábio Vidal encerram a carreira. Preto está no Atlético da Bahia.



Recordando: 8 de agosto de 2005. Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Mazinho Lima conduz a bola no jogo em que o Fortaleza goleou (5 x 2) o Figueirense no Castelão. Os gols do Leão foram marcados por Rinaldo (3), Fumagalli e Amaral. O Fortaleza fez bela campanha, terminando em 13º, na frente de Flamengo e Atlético/MG.

Semelhança

No Fortaleza a situação não foi muito diferente da que aconteceu no Ceará. Do elenco que subiu para a Série B poucos permaneceram. A apoteose da conquista e pelo fim do tabu de oito anos, apesar de inesquecível, foi para alguns apenas pontual, instantânea; para outros uma festa passageira, seguida de dispensa.

Mudança

De Zago a Rogério Ceni a reformulação que provocou notável impacto. O brilho do Mito foi tão forte que, por momentos, eclipsou a festa anterior. Fez a torcida ligar-se mais na repercussão da vinda do técnico famoso que lembrar do grupo que extinguira o sofrimento de tantos anos. É a dinâmica do futebol.

Missão cumprida

O técnico Edmundo Silveira esta concluindo seu mandato à frete do Sindicato dos Treinadores de Futebol do Estado do Ceará (Sintrefuce). Mas seguirá lutando pela valorização da classe, visando a torná-la menos vulnerável às inseguranças e rotatividade da profissão. Homem sério. Parabéns, caro Edmundo.

Clássico-Rei da Literatura

Hoje, 20hs, na AABB (Av. Barão de Studart, 2917). O publicitário torcedor do Fortaleza, Emmanuel Brandão, escreveu o livro "Blá, Blá, Blá. O publicitário Marcel Barros, torcedor do Ceará, e o publicitário Pevê escreveram o livro "Dois". Hoje promovem jogo society, com a presença de Pio, Osvaldo, Sérgio Alves e Clodoaldo e dos jornalistas Antero Neto, Juciê Cunha e Caio Costa. Narrarei o jogo. Entrada grátis. Opcional doação de alimentos para o Lar Meninos de Jesus.