Tom Barros

00:00 · 18.09.2018

O Fortaleza é líder da Série B (47 pontos). Tem o ataque mais positivo (39 gols, nesta parte ao lado do ataque do Goiás, que também marcou 39). Tem o melhor saldo de gols: 12. Tem o melhor aproveitamento: 58%. Tem o terceiro melhor artilheiro: Gustavo, com 10 gols. Na frente dele apenas Lucão (Goiás) com 12 e Dagoberto (Londrina) com 11 gols. Mesmo assim, embora detentor de todos os esses números positivos, o Fortaleza experimenta apreensões que muitos já entendem como crise. Imaginem se o Fortaleza estivesse no lugar do Vila Nova ou do Avaí, fora do G-4... Aí certamente o mundo viria abaixo. Sei que o time caiu de rendimento, mas as coisas não estão assim tão desesperadoras como alguns pintam.

Derrota

Não está tão raro time do andar de cima perder para lanterna ou vice-lanterna. O Ceará quando vice-lanterna ganhou do Flamengo no Rio. O Corinthians, no Itaquerão, viu alma para ganhar do vice-lanterna Sport. Ganhou (2 x 1), mas sofreu para alcançar seu desiderato. E vai ser assim nas duas séries até a rodada final.

Motivos

Tenho buscado os motivos por que o Fortaleza caiu tanto de rendimento. Não encontro. O time paga em dia. O relacionamento entre técnico e comandados parece bom. Só não posso afirmar isso com convicção porque não tenho acesso aos bastidores. Mas, se assim não fosse, alguém já teria aberto o verbo. Há algo estranho.

Recordando



Década de 1950. Time do Calouros do Ar. Identifiquei poucos atletas. Peço aos colaborados a identificação de todo o grupo. O primeiro em pé, a partir da esquerda é Edilson Araújo, campeão cearense pelo Calouros em 1955. O primeiro sentado, na mesma ordem, é o volante Luciano. O quinto é o goleiro Adir. Aguardo detalhes.

Novo desafio

O Ceará enfrentará o Grêmio em Porto Alegre. Dizem que, em razão de jogos pela Libertadores, o Grêmio poupará jogadores. Tenho dúvidas. O Grêmio joga hoje com o Atlético Tucumán e o jogo de volta está marcado só para o dia dois de outubro. Não há motivo para usar time alternativo contra o Vozão.

Alternativo

O Grêmio é o quinto. Uma vitória sobre o Ceará poderá levá-lo ao G-4. Então por que time alternativo? Nada, pois, de pensar em facilidades. É o Grêmio. É história. Seja com que formação estiver o Grêmio, o Ceará deverá enfrentá-lo como contra o São Paulo no Morumbi e o Flamengo no Maracanã: firme, sem medo.

Subida

Calyson, quando aqui chegou, deixou dúvidas quanto à qualidade de seu futebol. Perdeu gols e não conseguiu logo se encaixar no modelo adotado. Lisca acertou ao insistir com o atleta. Gradualmente Calyson cresceu. Hoje é imprescindível no trabalho coletivo e encontrou o caminho do gol. Ótimo.

Dados & dados

Ótimo ter de volta o Calouros do Ar. Está na terceira divisão cearense. Estreia dia 6 de outubro diante do Pacatuba. Nas décadas de 1950e 1960, quando da Base Aérea de Fortaleza, o Calouros foi um dos mais tradicionais clubes, inclusive campeão profissional em 1955. Hoje está desvinculado da BAFZ /// Agradeço ao CMTE da Base Aérea de Fortaleza, Cel.-Av. Alex Pereira de Souza, convite para a Cerimônia Militar alusiva ao 82º aniversário da corporação. Dia 21 de setembro, às 10hs.