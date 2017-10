Tom Barros

00:00 · 13.10.2017

Recordando: 12 de outubro de 2007. E assim se passaram dez anos... Vitória do Ceará sobre o Remo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na foto o então zagueiro do Ceará, Erivelton, comemorando o gol que marcou. Erivelton está com 39 anos de idade. Há tempo não tenho notícias dele. Jogou no Fortaleza, Ituano, Sertãozinho, Mirassol, Horizonte e Itapipoca

No jogo do turno o Ceará ganhou do Oeste, no PV, por um placar bem avantajado: 3 x 0, gols de Valdo, Pedro Ken e Rafael Carioca. Pelo visitante estavam Betinho, Danielzinho e Mazinho, os três que agora estão dando show de bola, mas que na época apresentavam apenas razoável desempenho. O Oeste estava na zona de rebaixamento. Portanto, Marcelo Chamusca conhece muito bem o que irá enfrentar na Arena Barueri. Com um detalhe: no returno, o Oeste disparou a partir da 21ª rodada. São oito jogos, com a incrível marca de seis vitórias e dois empates. Conquistou, portanto, 20 pontos consecutivos e encostou no G-4. Além disso fez Mazinho atual artilheiro da Série B com 13 gols

Em casa

A última derrota sofrida pelo Oeste aconteceu no dia 12 de agosto deste ano, na Arena Barueri. O Oeste perdeu (1 x 3), surpreendido pelo Paysandu/PA, na 20ª rodada, justo a que abriu o returno. Até então o Oeste estava invicto em casa. Também só perdeu essa. Depois daí, como citei, seis vitórias e dois empates.

Colocação

O técnico Antonio Carlos Zago contesta a opinião dos que dizem que o Fortaleza é um time ruim. Argumento sólido do treinador: se fosse ruim como dizem não estaria na decisão da Série C e já classificado para a Série B 2018. Zago tem lá suas razões. Prefiro dizer que o time tem limitações em alguns segmentos.

Objetivos

Após eliminar da Taça Fares Lopes o Ceará, o Fortaleza vê ao seu alcance de forma direta a vaga na Copa do Brasil. Segue o Leão com dois objetivos: ser campeão da Série C nacional e campeão da Fares Lopes. Mas o maior objetivo do Leão este ano já foi alcançado: a subida para a Série B. Isso valeu mais que tudo.

Vitória

Mesmo com o Oeste nesta subida, entendo que o Ceará deve ter por objetivo a vitória. Além do mais, um empate não garantirá o Vozão do G-4, pois poderá ser ultrapassado pelo Vila Nova no saldo de gols, visto que o Vila, se ganhar do Goiás, ficará com o mesmo número de pontos e de vitórias do Ceará.

O gol

Paulo Sérgio chegou ao Fortaleza no dia 11 de julho deste ano. Seria a solução para o ataque. Inicialmente fez bons jogos. Depois seu rendimento caiu. Agora, com o importante gol que marcou na vitória do Leão sobre o Ceará pela Taça Fares Lopes, pode ser que Paulo Sérgio retome o caminho das boas apresentações.

Muita saudade

Morreu o querido companheiro de trabalho Nilton Sales. Ele era o mais antigo funcionário da Rádio Verdes Mares. Com o Nilton trabalhei 36 anos. Tempo mais que suficiente para conhecer o coração generoso, o sentimento de lealdade, o elevado caráter, a competência profissional, a amizade sincera, o respeito aos colegas, a mansidão com as pessoas, enfim, tudo de bom de um homem que viveu a vida a seu modo e, por isso mesmo, foi muito feliz. Nilton, restou saudade, muita saudade!