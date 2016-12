Tom Barros: Gesto de amor maior

00:00 · 24.12.2016

No Castelão, em Fortaleza, o Brasil enfrentava a Colômbia pela Copa do Mundo de 2014. Num lance ríspido, o defensor Zuñiga atingiu Neymar, que fraturou a vértebra na região lombar. O Brasil ganhou por 2 x 1. Classificou-se para a semifinal com a Alemanha, mas definitivamente Neymar ficou fora da Copa. A partir daí prosperou a revolta brasileira contra os colombianos. Após o jogo, Zuñiga disse que não teve a intenção de atingir Neymar. Mesmo assim, ficou o ranço contra esse jogador. Coisas isoladas do futebol. O povo colombiano é bom. O povo brasileiro é bom. A generosidade recíproca ficou explícita no caso da Chapecoense. A solidariedade, a atenção, o conforto espiritual. Isso estará sempre acima dos atos menores dos seres humanos.

Superior

Eu trouxe de volta atos vividos por brasileiros e colombianos para mostrar que o julgamento de um povo não pode ser feito pela atitude individual de quem possa estar de cabeça quente ou agindo de forma impensada. A mensagem cristã no Natal tem tudo a ver com a expressão de amor demonstrada pelos colombianos.

Hoje

De repente, Brasil e Colômbia, pelos laços do coração, viraram uma só povo, uma só Nação. Dividiram as mesmas emoções, as mesmas lágrimas. Abraçaram-se, embora separados por milhares de quilômetros. Não há distância entre a solidariedade e a dor, entre a perda e a saudade. Brasil e Colômbia juntos

Recordando

Trio do Ceará. Notem o uniforme sem o escudo, mas bonito assim mesmo. Esta foto no PV é para matar de saudade. Década de 1960. A partir da esquerda: centroavante Doca, atacante Neném e o zagueiro Alexandre Nepomuceno, o maior capitão da história do Vozão. Doca morreu faz muitos anos. Não tenho informações de Neném. Alexandre, ser humano especial, segue bem de vida. (Colaboração de Elcias Ferreira.

Advertência

Quem precisa de paz é o Ferroviário. Nesta volta à Série A cearense, a diretoria coral terá de contornar rusgas internas que só servem para atrapalhar. Não por outro motivo parcerias corais passadas acabaram fracassando. Sem união, não há como prosperar quem divide forças antes de começar a competição. Imaginem depois...

Para frente

Sugestão difícil de ser aceita, mas por mim proposta à torcida do Fortaleza: não fique a contemplar as quedas nos matas-matas nem leve para 2017 fantasmas do passado. Olhe para frente. Conduza pela mão a confiança. Coloque na cabeça a força mental do Fortaleza das grandes viradas. A ascensão virá por acréscimo.

Amadurecimento

Conversei com Daniel Frasson. Sou admirador do trabalho profissional dele. Importante ele mesmo ter reconhecido que, como treinador, precisava mudar seu temperamento explosivo. E mudou. Na entrevista à TV Diário mostrou amadurecimento, equilíbrio. Seu novo momento será muito importante para as bases do Fortaleza.

Dados & dados. Magno Alves é um daqueles profissionais raros nos tempos de hoje. Com 40 anos, tem corpo de menino de 20. E futebol para fazer inveja a jovens de todas as idades. Ganhou o Ceará. Dele a colocação: "Tenho consciência de que serei cobrado, mas estou em condições de oferecer o melhor". /// Fiquei feliz com o telefonema do querido amigo Luiz Torquato. Mas fiquei triste quando ele emocionado me disse que tinha sido posto para fora do Guarany/S. Que ingratidão! ///