Tom Barros

00:00 · 22.02.2018 / atualizado às 00:17

Ceará elimina o Londrina. Ganhou (2 x 1). Tudo bem. Foi melhor nos dois tempos. Teve chances com Elton e Pio. Não fez. Aí tomou 1 a 0, num gol irregular de Carlos Henrique. Aí Richardson cometeu pênalti, que Germano perdeu. O Vozão complicou um jogo em que estava melhor. Na fase final, o alvinegro tomou conta, máxime após a expulsão de Germano. Juninho empatou. Ceará cresceu com a entrada de Roberto. Apertou. Juninho perdeu gol. Elton perdeu gol. Felipe Azevedo perdeu logo três. Como castigo, saiu para a entrada de Arthur. Pois de Arthur o gol salvador, bem ao seu estilo, de cabeça, num rompante. O abraço. A classificação. O Ceará poderia ter ganho de uma forma bem mais fácil. Faltou apenas simplificar.

Empate

Jogo sem graça no PV. O misto do Ferrão diante de um Globo limitado. Não se poderia esperar elevado nível. Mero cumprimento de jornada, retratando a desesperança de duas equipes que já sabiam distante os sonhos de algo maior na Copa do Nordeste. Ambos com três jogos sem vitória. Um empate. E só.

Estadual

Agora o Ferroviário volta suas atenções especificamente para o clássico com o Fortaleza, domingo no PV, onde disputará a liderança na última rodada. Na vitória minguada sobre o Guarani/J, na rodada passada, o Ferrão encontrou dificuldades. Serviu de alerta ao técnico Ademir Fonseca.

Recordando



Uma das boas formações do América Futebol Clube, campeão cearense em 1966. A partir da esquerda (em pé): Ribeiro, Cícero, Sieta, ? , Ninoso e Vila Nova. Na mesma ordem (agachados): ? , Heitor, Fernandinho, Zé Gerardo e Baíbe. Essa foto me foi enviada em 2009 pelo saudoso pesquisador Jurandy Neves de Almeida, que morava no Montese.

Em campo

Vi a polêmica sobre a contratação de Osvaldo. Torcida a favor e torcida contra. Só há uma maneira de a polêmica ser extinta: é Osvaldo mostrar em campo que certos estavam os que defenderam a sua contratação, mesmo nas condições estabelecidas, ou seja, até o dia 31 de maio. É com você, Osvaldo.

Unanimidade

Em contratações assim, como a de Osvaldo, é muito difícil haver unanimidade de opinião. A própria condição de contrato por curto espaço de tempo já remete a posições divergentes. Mas tudo depende da ótica de quem examina. De minha parte, entendo que há aspectos mais positivo na vinda do jogador.

Em alta

Leonan na ala. Leonan na meia. Leonan marcando gols. Leonan no serviço. Com tudo isso, claro que ele está em alta no elenco tricolor. Nesta parte, importante a abertura proporcionada pelo técnico Rogério Ceni que logo cuidou de aproveitar a versatilidade do jogador. Aí é quando digo que o jogador se escala.

Diferença

Há torcedores e cronistas que se encantam com os jogos da Champion League, máxime quando em campo Real, Barcelona, PSG, Liverpool, Chelsea, Bayern de Munique... E logo fazem uma comparação com o futebol brasileiro. Não tem cabimento. Lá, dinheiro a rodo, o euro; aqui dinheiro desvalorizado, o real. Lá, organização plena; aqui plena desorganização. Lá, afastados os que estavam sob suspeita de corrupção; aqui os acusados de corrupção continuam no comando da CBF. Nada mais a dizer.