Tom Barros: Falta alguma coisa

Sobral cresceu. Fez-se bela e progressista. Juazeiro do Norte também cresceu. Ganhou notoriedade pelas romarias, pela fé. Esses dois municípios são os mais importantes do Estado do Ceará, depois de Fortaleza. Assim, pelo que alcançaram na atividade econômica e financeira, já deveriam ter alcançado também sustentação na área esportiva, máxime no futebol. Vejam o exemplo de Caruaru em Pernambuco, de Feira de Santana na Bahia e de Arapiraca em Alagoas. Seus representantes, respectivamente Central, Fluminense e Asa mantêm participação ativa, com autossustentação. Pelo visto, conclui-se que há algo errado na condução política do futebol em Sobral e Juazeiro. Icasa e Guarany jamais poderiam ficar fora da Série A cearense.

Cinco vezes

O Icasa foi vice-campeão cearense cinco vezes: 1993, 1995, 2005, 2007 e 2008. Detalhe: em 1999, com o nome de Juazeiro, também foi vice-campeão estadual. Portanto, é um time que tem feito trabalhos consistentes. Não poderia ficar fora do "estadual", mas ficou. Com o Icasa a competição ganharia em importância. Ausência do Verdão é um absurdo.

Finalista

O Guarany de Sobral também fez belo trabalho. Em 1970, foi finalista numa decisão diante do Ferroviário, embora tenha terminado em terceiro lugar. Em 1993, foi vice-campeão cearense, numa decisão com o Ceará. É o único time cearense com um título brasileiro, a da Série D 2010. Sem o Guarany, o campeonato fica mais fraco.

Recordando

18 de dezembro de 2006. Assim se passaram dez anos. Apresentação do novo técnico do Ferroviário na Barra do Ceará. Na foto, o técnico José Dutra, em pé, à esquerda, fala ao grupo de jogadores corais. José Dutra foi zagueiro do Vasco da Gama. Em 1968 participou da Olimpíada do México. Jogou também no Remo e no Vitória. Dutra nasceu 26 de janeiro de 1948. Está com 68 anos. Por problema de saúde, aposentou-se do futebol.

Contratações

Houve uma época em que no mês de dezembro as torcidas esperavam as contratações bombásticas. Hoje tais contratações não existem mais. Quem poderia hoje em dia representar para o futebol cearense uma contratação assim? Confesso que não sei. A rigor, a qualidade geral do futebol atual é tão mediana, que não há como pensar em bombas.

Até agora

Examino o esforço dos clubes na vinda de jogadores de fora. São anunciados em coletivas pomposas. Enquanto isso o aproveitamento de jogadores daqui da terrinha ainda fica muito abaixo do desejado. Quantas revelações locais são produzidas por ano pelos grandes clubes? Até agora, quase nada.

Retorno

O técnico Roberto Carlos teve seu melhor momento profissional no futebol cearense quando dirigiu o Horizonte, onde andou perto do recorde de permanência num time só. Depois de dirigir o Itapipoca, numa experiência que não certo, retorna agora ao Horizonte. Tem à sua disposição um elenco que pode surpreender e uma estrutura só comparável aos grandes.

Dados e dados. De Luiz Torquato, ex-presidente do Guarany/S, explicando melhor: "Eu era uma árvore frondosa, cheia de folhas e de galhos. As folhas caíram, os galhos quebraram. Hoje sou uma árvore sem frutos, sem folhas, sem galhos". Eu me sinto assim apesar de ter amigos. Saí da Guarani por não poder fazer um time forte". /// A Interiorização do futebol de Santa Catarina deu certo: Chapecoense (Série A), Criciúma (Série B) e Joinville (caiu para a Série C agora) do Campeonato Brasileiro.

