Tom Barros

00:00 · 19.12.2017

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, definiu o destino do volante João Marcos para o ano que vem. Ele vai continuar no clube, mas com uma outra missão fora dos campos, tão nobre quanto àquela como jogador. João de Ferro sairá de ídolo do presente e do passado para dar sua contribuição para o futuro Alvinegro. A oferta foi feita e aceita prontamente, segundo Robinson. O (agora) ex-volante já segue rumo a São Paulo, onde acompanha o Alvinegro na Copa São Paulo de Futebol Júnior. João Marcos tem história bonita dentro de Porangabuçu. Chegou em 2008, desconhecido, e logo no ano seguinte conquistou lugar especial no coração dos alvinegros ao subir para a Série A. Foi campeão do Nordeste e tetracampeão estadual.

Formação

A João, o Ceará Sporting Club concedeu outra oferta justa. Robinson de Castro garantiu que o time custeará qualquer capacitação que for necessária para que ele se estabeleça dentro do futebol profissional, seja servindo ao Alvinegro ou ao mercado. A torcida é que João aproveite a chance e construa um legado ainda maior no clube.

Ao ataque

O Fortaleza começou a reforçar o setor mais questionado no ano de 2017: o ataque. As contratações de Alan Mineiro e Gérman Pacheco preenchem bem essa lacuna, principalmente pelo meia ex-Vila Nova, que se destacou na equilibrada e difícil Série B. Rogério Ceni comemora.

Boa referência

Digno de elogio a contextualização histórica do Fortaleza para a composição da sua camisa especial de 100 anos, a Centenarium. A adoção da cruz-espada de São Tiago rendeu uma bênção do Arcebispo de Santiago de Compostela, Dom Julián Barrio. O lançamento aconteceu neste domingo.

A coluna foi redigida interinamente por Gustavo de Negreiros