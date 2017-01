Tom Barros: Está chegando a hora

00:00 · 09.01.2017

Finalmente no próximo domingo, dia 15, começa o Campeonato Cearense 2017. Bem ou mal, é o nosso certame. Com seus defeitos e virtudes supera mais uma fase de incertezas e contradições. E vai para a sua 103ª edição. São 103 anos de uma história erguida em fases bem distintas. Houve a época dos mecenas, ou seja, em que apaixonados bancavam com dinheiro próprio a sustentação dos clubes. Depois, com o advento das transmissões ao vivo pela televisão, veio a fase mais profissional mediante cotas de patrocinadores. Se não acontecer algo novo, no momento são seis sedes: Fortaleza (cinco clubes), Juazeiro do Norte (um clube), Sobral (um), Horizonte (um), Itapipoca (um) e Maranguape (um). Com relação aos locais dos jogos, aí dependerá das condições dos estádios.

Na prática

Última semana para os técnicos tirarem suas dúvidas antes das estreias. No Ceará, Dal Pozzo disse que trabalha em cima de duas variações. Tem nove dias para definir o time principal com o qual pretende estrear. Na prática, somente com bola rolando é que verdadeiramente se saberá o que cada um tem a oferecer.

Ligações

O Fortaleza tenta apagar imagens de um time que mais uma vez não conseguiu subir para a Série B e acende as luzes para iluminar uma nova formação totalmente desvinculada dos insucessos anteriores na Série C. Tudo bem. No certame estadual, sem os fantasmas da "C", o Leão já é todo confiança. Buscará mais um tricampeonato.

Recordando

08 de janeiro de 2006. Há onze anos, no PV, a estreia do Fortaleza no Campeonato Cearense com vitória sobre o Guarany/S, por 1 a 0, gol de Maurílio, que à frente dos companheiros comemora o gol da vitória. Hoje, Maurílio é técnico, tendo sido eleito o melhor do futebol cearense em 2016, por seu trabalho no Uniclinic, vice-campeão estadual. (Colaboração de José Maria, do Departamento de Pesquisa do Diário do Nordeste.

Inusitado

O Ferroviário padeceu nos últimos tempos a experiência de parcerias que, por motivos diversos, não deram certo. Coisa recente, em poucas semanas, a inusitada eleição e afastamento de um presidente. Turbulências que poderiam ter sido evitadas se os conselheiros não tivessem sido seduzidos pela lábia de "forasteiros".

Firmeza

A torcida espera que o Ferrão não mais sofra precipitações do alto comando. O técnico Marcelo Vilar precisa transmitir confiança aos seus comandados, mas isso somente será possível se a diretoria revelar firmeza na decisões, máxime no tocante ao pagamento em dia, fator primordial em qualquer equipe.

Desafio 2017

Valmir Araújo, que pela segunda vez está na presidência do Ferroviário - a primeira foi em 2011- tem tudo para recuperar a imagem coral. É experiente e tido como uma das últimas "raposas" do nosso futebol. Fazer o Ferroviário novamente respeitado e acreditado é a missão. O Ferrão, pelo número de títulos, ainda é a terceira força do futebol cearense.

Notas & notas. O "Grêmio Pague Menos" solicitou à FCFS o direito de sediar em Fortaleza a Supercopa de Futsal. Será realizada em fevereiro próximo. Aqui estarão os campeões do Norte, Nordeste, Liga Nacional e Taça Brasil. O Grêmio é o campeão do Nordeste. /// A Fivale estima que mais de 100 nomes ligados ao esporte participarão do Curso de Capacitação que será realizado no final deste mês em Limoeiro do Norte. Mais informações pelo telefone (88)-9.9996.7212 (Fábio Rabelo).