Tom Barros

O Fortaleza projeta hoje um reencontro dele com ele. A saída do Fortaleza claudicante de agora e a volta do Fortaleza das vitórias que o levaram à liderança. O Fortaleza que a torcida aplaudiu e quer voltar a aplaudir. O Fortaleza senhor absoluto diante dos adversários. O do Gustavo goleador. O do Boeck pegador intransponível. O Fortaleza do Dodô a fazer a diferença. Hoje contra o Vila Nova um jogo para restabelecer a ampla vantagem de pontos como tinha há algumas semanas. Se isso será possível, só mesmo se saberá quando a bola rolar no Castelão. Restaram dúvidas e indagações após as recentes quatro partidas sem vitória. Daí a grande expectativa. É o Fortaleza em busca de si mesmo. Em busca do que foi.

O Fortaleza está há quatro jogos sem ganhar. O Vila está há sete jogos sem perder (três vitórias, quatro empates). Ganhou 13 pontos seguidos. A vitória recente foi diante do CSA, o vice-líder, dentro do Rei Pelé em Maceió, resultado que ajudou o Fortaleza a ficar na liderança. O Vila merece ser olhado com muita atenção.

No Vila Nova estão quatro profissionais conhecidos do futebol cearense: o ala uruguaio Gaston Filgueira (ex-Fortaleza, 2017), o zagueiro Naylhor (ex-Icasa, 2014), o meia Alan Mineiro (ex-Fortaleza, 2018) e o técnico Hemerson Maria (ex-Fortaleza, 2016/2017). Gastón e Alan aqui no Leão não foram bem.

No extinto restaurante Grabriele, na Avenida Barão de Studart, o encontro de desportistas. A partir da esquerda: jornalista Paulo Karam, Lucena, comentarista Wilton Bezerra, saudoso desportista líder ta torcida do Ferroviário Zé Limeira e o ex-presidente do Ferroviário Caetano Bayma. Na época, nenhum tinha cabelos grisalhos...

Pelo que se observa, Lisca pretende manter a mesma formação do Ceará que começou diante do Vitória. Mas não se surpreendam se ele surgir em Porto Alegre com outra escalação e com outra proposta tática. Uma coisa é jogar no Castelão; outra coisa, bem diferente, é encarar o Grêmio na Arena do Grêmio.

Nos jogos em São Paulo e no Rio de Janeiro, Lisca optou por um modelo fechado. Foi assim contra o Flamengo no Maracanã e contra o São Paulo no Morumbi. Assim também diante do Vasco em São Januário e diante do Botafogo no Engenhão. É possível que assim também seja em Porto Alegre.

O sorriso. A felicidade. Samuel Xavier, o melhor do jogo em que o Ceará ganhou do Vitória. Um golaço. Um serviço para o gol de Calyson. Uma participação aguda ao interceptar a bola. Dele a torcida espera repetição de desempenho amanhã em Porto Alegre. Mas dependerá muito do modelo tático a ser adotado.

O Estádio Olímpico Monumental, de propriedade do Grêmio, foi fundado em 1954. Está desativado. Foi lá que o Ceará disputou a final da Copa do Brasil em 1994, quando ficou com o título de vice-campeão. Sim, no jogo em que foi prejudicado pelo árbitro Roberto Godoy. Essa história todos conhecem. Amanhã o jogo será na Arena do Grêmio, novo estádio do clube, que tem capacidade para 56.500 torcedores. Foi inaugurado no dia 8 de dezembro de 2012.