Tom Barros

00:00 · 16.12.2017

Poucos lugares no mundo reúnem tanta beleza e contraste quanto Fortaleza nos dias de provas do Circuito Cearense de Jangadas. Os imponentes edifícios e as pequenas embarcações; os verdes mares bravios e as suaves velas das jangadas; o moderno e o tradicional; a riqueza e a simplicidade. Tudo isso no mesmo e privilegiado cenário

Amanhã, no Mucuripe, mais uma regata. Cada esporte tem seus segredos que somente os mais talentosos conseguem descobrir. Assim no futebol, basquete, vôlei, Fórmula-1... Assim nas regatas de jangada. Já narrei quatro Copas do Mundo de futebol. Não conto as transmissões que fiz por este Brasil a fora. Mas foi nas "corridas" de jangada, na simplicidade dos pescadores, que descobri algo não percebível em nenhum outro esporte: a glória pela glória, sem os dinheiros que fazem a cabeça das celebridades. É o pescador que, por instantes, descobre-se desportista. E passa a mostrar dotes especiais de seus talentos na luta contra as ondas e na leitura intuitiva da força dos ventos. Segredos de cada competição.

Notáveis

Nestes nove anos de cobertura do Circuito de Jangadas, alguns pescadores ganharam a admiração de todos por seus desempenhos notáveis. Cito Eronildo Batista, Marco Aurélio, Eloi, Paulinho, Tales, Iranildo, Silvinho, Fabrício, Dudu, Suélio e Juvenácio, dentre outros. Sempre fazem a diferença.

Nova edição

Amanhã, às 10h30, na enseada do Mucuripe, mais uma prova do Circuito de Jangadas. Farei a narração ao vivo pela TV Diário. Contaremos com comentários do Mestre João, experiente jangadeiro, e observações técnicas de Nailton (Naná) que é especialista nesse tipo de competição.

Favoritas

A jangada que mais vezes venceu no circuito de Fortaleza foi a Gabi, com seis vitórias: (2010, 2011 (1ª prova), 2012 (1ª prova), 2013 (1ª prova), 2014 (1ª prova), 2016 (1ª prova) e 2017 (1ª prova). Outras jangadas com bom histórico: N. Sra. Dos Navegantes, Terra da Luz, Rita de Cássia, Diana e Flor do Caribe.

Diferente

Todas as competições deveriam ser disputadas, tendo o elevado espírito esportivo dos jangadeiros. Há rivalidades, sim; há até algumas discussões nas dúvidas das chegadas. Mas nunca o desrespeito, a violência, a agressão. As torcidas do futebol deveriam aprender com os jangadeiros a conviver com as diferenças.

Abnegação

Possidônio Soares, presidente da Colônia de Pescadores Z-8, tem sido um parceiro leal e permanente do Sistema Verdes Mares, desde quando em 2009 houve a retomada da Regata Dragão do Mar. Sua abnegação pela causa dos pescadores é notória. O apoio da Z-8 é um dos motivos do êxito do evento.

Músicas. Trechos de músicas que têm a jangada como inspiração: "A jangadinha vai no mar deslizando/ O pescador o peixe vai pescando/ O verde mar que não tem fim/ No Ceará é assim", de Carlos Barroso (música no Ceará é Assim). "Ê! tem jangada no mar/ Ê iê, iêi! hoje tem arrastão/ Ê! todo mundo pescar/ Chega de sombra, João", de Vinícius de Moraes e Edu Lobo . As velas do Mucuripe/ Vão sair para pescar/ Vou mandar as minhas mágoas/ Pras águas fundas do mar (Belchior e Fagner).