Tom Barros: Drama de um atacante

00:00 · 30.12.2016

O futebol tem episódios inexplicáveis. Constrói ídolos. Destrói ídolos. Os aplausos podem sumir na medida em que desaparecem os gols. E o atacante vai vendo, de forma lenta e gradual, chegar o desprestígio. Assim Rafael Costa. Esse rapaz só não foi apedrejado. Não tenho dúvida de que, em momentos, se a torcida o alcançasse nos estádios, ele receberia cusparadas no rosto e outros tipos de agressão. A torcida do Ceará virou fúria contra ele. Esqueceu que ele foi fundamental na escapada do rebaixamento. Mas sua alta contribuição transformou-se em cinzas levadas pelos ventos. A inquietação de Rafael jamais o permitiu retomar a eficiência de outrora. O medo de errar, a ansiedade e a pressão da torcida tiraram dele o que ele tinha de melhor: a conclusão.

Confiança

Rafael Costa merece um voto de confiança da torcida alvinegra. Pelo que fez, pelo que foi, não é justo sofrer toda forma de humilhação. Sei que ele caiu de rendimento. E muito. Desaprendeu o caminho do gol. Nos seus pés a bola parecia um paralelepípedo. Mas isso acontece com todo atacante. Não custa nada um apoio a mais.

Resposta

Cabe ao Rafael Costa fazer a sua parte. Contará agora com Magno Alves para municia-lo. Certamente as assistências serão melhores. Como consequência, os gols virão por acréscimo. Acredito que Rafael Costa possa reverter a situação. Mas para isso necessitará de força mental, não se deixando abater pelas incompreensões humanas.

Recordando

2004. Time do Boa Viagem então na Série A, elite do futebol cearense. A partir da esquerda, só os jogadores (em pé): Renatinho, Paulinho, Reginaldo França, Puma, Hilton e Ricardo. Na mesma ordem (agachados): Williams, Nilsinho, Claudecir, Sérgio Baiano e Nevado. O time de Boa Viagem permaneceu na primeira divisão cearense durante quatro anos (de 2001 a 2004). Depois não mais subiu. (Álbum de Elcias Ferreira).

Mais forte

Fico intrigado quando torcedores do Fortaleza indagam se o time tricolor agora será mais forte e capaz de subir para a Série B. Não há como fazer comparações, se a atual formação ainda está sendo montada. Só depois de a bola rolar é que se terá uma ideia real das condições do grupo. Até lá, elucubrações. Até lá somente expectativa.

Inexplicável

Amigos, há muito o Fortaleza faz times fortes para subir. Não subiu porque, lamentavelmente, alguns equívocos de seus treinadores contribuíram para insucessos nos jogos dos matas-matas. Creio que o torcedor já sabe a que me refiro. Além disso, o Leão não subiu agora porque vítima de grave erro de arbitragem.

Beleza feminina

No site da FCF, no quadro de árbitros e assistentes para 2017, ainda bem e graças a Deus consta o nome de Carolina Romanholi, a bela que encanta nossos estádios. Carolina encanta não apenas pela beleza física, mas pela competência profissional. Há algum tempo ela pensou em afastar-se, mas, pelo visto, deve permanecer em 2017, isso para a felicidade de todos nós.

Dados & dados. Quando do Jogo das Estrelas, organizado por Zico no Maracanã, lá estavam Zico e Roberto Dinamite, dois grandes ídolos de Flamengo e Vasco respectivamente. Zico soube deixar o futebol no tempo certo. E deixou também no tempo certo sua participação no setor diretivo do Flamengo. Roberto Dinamite também deixou o futebol no tempo certo, m as, ao envolver-se como dirigente, queimou o filme. Pior ainda a forma como saiu da política, sem voto sequer para eleger-se vereador. Lamentável.

