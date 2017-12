Tom Barros

00:00 · 15.12.2017

Há momentos em que os fatos falam mais que qualquer palavra. Se o alto comando do Ceará quisesse mesmo continuar com Magno Alves para 2018, há muito teria se manifestado. Não teria cozinhado em banho-maria ou levado à exaustão o tempo de espera por uma palavra definidora. Não teria deixado a situação chegar ao ponto de desgaste que chegou. Essas atitudes, de pura e proposital protelação, estavam a dizer ao Magno que seu tempo no Ceará terminara. A postura alvinegra não precisava de um intérprete de sonhos para decifrar o que estava sendo posto. Para um bom entendedor, o desprestígio do ídolo em vários momentos da Série B já dava sinais de um desfecho infeliz. Magno, livre para voar...

Ambiente

Depois de tudo o que aconteceu, máxime do desabafo do Magno Alves, como compreender um selo da paz para uma convivência pacífica entre o presidente Robinson de Castro e o ídolo? Ora, se antes já se notava uma convivência difícil, imaginem depois do furacão.

Natal

Ainda vejo possível um entendimento entre Robinson e Magno, mas só se houver influência das ondas pacíficas do Natal, onde o amor ao próximo e o perdão revelam que ódios e vaidades bobas são qualidades que apequenam o homem. E só eles sabem os valores que guardam no coração.

Recordando

3 de agosto de 2005. Atacante Maurílio na época em grande forma no Ceará. Cléverson Maurílio Silva destacou-se no Palmeira, de 1992 a 1995, e no Grêmio/RS. No futebol cearense destacou-se no Ceará e no Fortaleza. Hoje é técnico de futebol. Em 2017 treinou o Asa. Tem contrato para 2018 com o Rio Branco do Paraná. Está com 47 anos de idade.

Nobres ideais

Hoje, às 20 hs, no Hotel Gran Mareiro, na Praia do Futuro, o encontro de Natal do Catuleve (Clube de Aviação Desportiva). São pilotos, familiares e amigos que, unidos pela emoção de voar, também cultuam outros ideais nobres como a fraternidade e o amor ao próximo, no melhor sentimento cristão.

Notas & notas

Agradeço à Câmara Municipal de Fortaleza que, por solicitação do vereador Benigno Junior, registrou nos anais da Casa a coluna "Maestros da Bola" que escrevi sobre o evento que reuniu atletas do passado e do presente num momento inesquecível no PV. O vereador Idalmir Feitosa comunicou-me.

Transformação

Uma coisa é ter um técnico ainda à distância. Outra coisa, bem diferente, será tê-lo ao vivo, em carne e osso, a comandar todos os procedimentos planejados para 2018. Quando Rogério Ceni chegar, vocês vão notar a verdadeira dimensão de sua liderança na condução da vida tricolor. Ceni tem muito carisma.

Solidariedade. Osvaldo, Pio, Clodoaldo, Sérgio Alves, Juciê Cunha, Antero Neto, Caio Costa, Roger Gouveia e Renan Vieira estiveram no Clássico-Rei da Literatura na AABB da Av. Barão de Studart. Emmanuel Brandão, autor do "Blá, Blá, Blá" e Marcel Barros, autor do "Dois" (Pevê está viajando) fizeram do ato uma solidariedade pura. Aos dirigentes da AABB e ao público que prestigiou, muito obrigado. A irmã Conceição levou os alimentos para ao Lar Meninos de Jesus. Isso é que é Natal.