Tom Barros: Desorganização repetida

00:00 · 11.01.2017

No entorno. Oportuno o trabalho de adaptação feito pela AMC na sinalização no entorno do PV. A retirada das placas de estacionamento proibido na Rua Júlio César ofereceu mais espaços ao torcedor para que ele coloque seu carro perto do estádio, evitando o risco de assalto na perigosa área próxima ao canal da Rua Eduardo Girão. Arcelino Lima, superintendente da AMC, tem sido compreensivo nesta parte. Antes já fizera alterações na sinalização da Rua Pe. Fco. Pinto e de outras ruas no entorno do estádio.

Providenciar laudos de liberação dos estádios deveria ser procedimento corriqueiro. Atos tão simples e normais que jamais alcançariam espaços na mídia. Mas no futebol cearense é diferente. Tal liberação ocupa fartos espaços no rádio, jornal e televisão. Um atestado público da desídia que compromete a imagem da entidade responsável pelo certame. Por que a mesma ladainha todos os ano? Resposta simples: porque se acostumaram com o que não presta. Por que a repetição do problema todos os anos? Resposta igualmente simples: porque pouco estão ligando para os prejuízos daí decorrentes. A desorganização depõe contra os que a praticam e desacredita as entidades contumazes na falta de respeito para com o público.

Zelo

O gerenciamento do futebol tem de ser feito, observando mínimos detalhes. E não há detalhe mais importante do que garantir estádios limpos, bem cuidados, aos torcedores. Não se exige estádios de primeiro mundo como os "padrão FIFA", mas pelo menos estádios com o mínimo de conforto aos torcedores.

Faz parte

Conquistar a presença de mais torcedores nos estádios passa pelo convencimento de que ele terá o melhor de acolhimento e comodidade. Quem hoje em dia vai sair de casa para estádios sem segurança e conforto? Ora o torcedor merece o melhor. Vejam como os teatros recebem os espectadores? Pois nos estádios não pode ser diferente.

Recordando

22 de outubro de 1961. Fortaleza 0 x 0 Ceará. A partir da esquerda (em pé): Renato, Rominho, Mesquita, Toinho, Célio e Sanatiel. Na mesma ordem: massagista Pinguim, Valter Vieira, Nagibe, Mozart Gomes, Luís Francisco e Benedito. Detalhe: Rominho teve problemas de saúde, mas está melhor. (Do álbum do empresário do ramo de ar condicionado, Sérginho, que é irmão do goleiro Rominho). Agraço a colaboração.

Falta um

Com a presença confirmada de Guarany de Sobral e do Ferroviário, o Campeonato Cearense 2017 terá um apelo maior. Seria um vácuo se a querida cidade de Sobral ficasse fora. Ganhou consistência o certame. Agora vai ficar faltando só um, o Icasa. Pena que o Verdão tenha caído para a segunda divisão. Incrível rebaixamento.

Dinâmica

O coordenador da nova equipe da Rádio Verdes Mares, Antero Neto, está muito satisfeito com a repercussão positiva alcançada logo no primeiro momento. O propósito é a intensificação de notícias e seus desdobramentos, numa dinâmica que prende a atenção dos ouvintes. Vale muito a experiência que Antero teve no Sportv.

O melhor

O goleiro Everson, eleito o melhor jogador de 2016 no futebol cearense, apesar dos insucessos do Ceará na temporada passada, saiu com sua imagem intacta, em alta, prestigiado e aplaudido pelos torcedores. Ficou acima dos protestos. Chega a 2017 com a confiança de todos. Agora é transformar tudo isso em títulos, exatamente o que faltou no ano passado.