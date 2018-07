Tom Barros

00:00 · 17.07.2018

Pouco a pouco vamos retornando aos nossos campeonatos. As belas imagens de Moscou, São Petersburgo e outras cidades da velha Rússia substituídas pelos cenários que nos são mais próximos. Mas das Copas fica sempre uma pontinha de saudade. Ainda hoje emociona ver fotos do Hotel de Hindas, local da concentração brasileira na Copa de 1958 na Suécia. Inesquecíveis momentos. Mas agora, no lugar do Estádio Lujniki de Moscou, vem o PV na Gentilândia, onde o Ceará tentará a primeira vitória. Um recomeçar que só mesmo Lisca sabe, pois ele o autor das mudanças feitas longe do olhar crítico da imprensa. Incógnita total. Se amanhã o Ceará ganhar do Sport, nascerá tênue esperança. Se perder, meu Deus...

Diferente

Não é apenas o Ceará uma incógnita neste retorno da Série A. É de praxe mudar muita coisa quando há paralisação assim. Isso restou provado na Copa de 2010, quando o grupo da frente teve dificuldades para manter posições. A folga no calendário quebra o ritmo. E todos os times sentem. Uns mais, outros menos.

Dimensão

O comprometimento que cada time poderá apresentar após a paralisação somente será sentido no transcorrer da disputa. O Ceará ainda fez dois jogos com o Bahia pela Copa do Nordeste. Os demais concorrentes, nem isso. Claudinei Oliveira, técnico do Sport, anuncia formação mais ofensiva. Será?

Show da "Fumaça"



Sábado próximo, dia 21, a partir de 15 horas, nos céus da Praia do Ideal Clube em Fortaleza, show da Esquadrilha da Fumaça, Esquadrão de Demonstração Aérea da FAB. A Esquadrilha é comandada pelo Ten Cel Av Marcelo Oliveira da Silva. Um show de coragem, perícia e profissionalismo dos aviares militares brasileiros.

Susto

De líder a preocupado com a classificação, esta reviravolta com a qual o Fortaleza não contava. O primeiro alerta veio com a derrota em casa para o Oeste. Os temores se confirmaram com a derrota para o Atlético-GO no Castelão. Desafio para Rogério Ceni: de forma urgente, reordenar o time.

Sem desespero

O Fortaleza não pode perder a serenidade. Notei afobação além do normal já na derrota para o Atlético de Goiânia. Não por outro motivo os graves erros de finalização em sequência, ora com Wilson, ora com Douglas Coutinho, ora até com o zagueiro Jussani que subiu em busca da vitória. Isso significa acusar o golpe.

Recordando

Década de 1970. Atacante Wilson Rivadávia quando jogava no Guarani de Juazeiro do Norte. Wilson atuou também no América e no Ceará Sporting Clube. Era um centro-avante de ótimo porte físico e exímio finalizador. Há anos não tenho notícias dele. (Colaboração de Elcias Ferreira).

Notas & Notas

Hoje, às 19hs, na Igreja de São Francisco, em Sobral, Missa da Esperança de Aldo Farias de Carvalho, esposo de minha Tia Aldenora. Lá estarei ao lado da Albene, Antonio, demais familiares e amigos, unidos em orações. /// Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém realiza a partir sábado, dia 21, seu Campeonato de Futebol. Será aos sábados no Sesi da Parangaba com times formadas por trabalhadores das empresas associadas. O certame seguirá até novembro.