Tom Barros

00:00 · 07.02.2017

Vocês viram o São Paulo tomar de quatro do Audax pelo Campeonato Paulista? Vocês viram o Vasco da Gama ser goleado pelo Fluminense (3 x 0) na sua estreia pelo Campeonato Carioca. Vocês viram o Internacional perder em casa para o Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho? Você viram o Fortaleza quebrar a bola no segundo tempo contra o Altos em Teresina pela Copa do Nordeste? A fase inicial de qualquer certame é assim. A qualidade do Clássico da Paz, Ceará 1 x 0 Ferroviário, não agradou. Certamente isso ainda perdurará por algum tempo. Ainda há jogadores aguardando o momento da estreia. Novos valores estão sendo agregados. A cobrança do torcedor se justifica. Não quero crer que o atual nível permaneça até o fim.

Isolados

Há alguns jogadores que já estão com produção acima da média. Cito, por exemplo, Adenilson e Leilson do Guarani de Juazeiro do Norte; Magno Alves, sempre ele, e Rafael Tontini, com seus passes de longa distância, pelo Ceará; Maxuell, com seus gols, pelo Ferroviário; Jefferson e Rodrigo Andrade pelo Fortaleza.

Acima da média

Entendam: não estou dizendo que os atletas citados ao lado estão com produção excelente. Não é isso. Estou dizendo que o trabalho deles está acima da média. Claro que terão de melhor muito ainda, principalmente quanto a seguir com um ritmo crescente, até que alcancem a produção ideal na metade do certame.

Recordando

Década de 1960. Fluminense Futebol Clube, time de futebol amador do Montese. Esse time fez muito sucesso, disputando competições suburbanas. A partir da esquerda (em pé): Chico Carneiro, Edson Carneiro, Aldy (Diu), Júlio, Hugo, Bolinha, Cavalcante e Maciel. Na mesma ordem (agachados): Iaque (Quarentinha), Dedé do Tó, Narcilio Andrade, Vanglesio e Bá. (Do álbum de Daniel Carneiro, Analista de Suporte do SVM).

Campanha

O Guarani/J poderia estar numa posição ainda melhor (é o 3º hoje), se não tivesse desperdiçado tantos gols em jogos importantes. O maior índice de erros foi na derrota para o Fortaleza, que é o vice-líder, com dois pontos a mais. Naquele jogo, o Guarani perdeu quatro chances claras. Se tivesse convertido, estaria na frente do próprio Leão.

Dificuldade

Até para ficar entre os três melhores segundos lugares a coisa complicou para o Fortaleza. No Grupo A o Campinense (2º) tem quatro pontos. No Grupo C, o Sport (2º) tem seis pontos. No Grupo D o CSA tem três pontos. E no Grupo E, o Botafogo (2º) também tem três. Reação do Fortaleza terá de ser imediata, já contra o Moto, no Castelão.

Idade

Pelo visto, no futebol idade não é documento quando o assunto é qualidade. Taí o exemplo clássico de Magno Alves: é o mais veterano em ação no futebol cearense, mas nenhum jovem, pelo menos até aqui, tem condições de desabotoar os cadarços das chuteiras dele. Com 41 anos, Magno vê mais, antevê mais, descobre espaços que os jovens nem imaginam.

Estádios. Vendo o jogo do Fortaleza no pequenino Estádio Lindolfo Monteiro em Teresina, mais fico a questionar a razão por que o Estádio Presidente Vargas continua interditado para a realização de jogos de futebol. Estará o PV menos seguro que o Estádio Romeirão em Juazeiro do Norte? Menos seguro que o Estádio do Junco em Sobral? Menos seguro que o Estádio Perilo Teixeira em Itapipoca? Decididamente não dá para entender certas coisas. É melhor mesmo nem querer entender...