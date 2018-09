Tom Barros

00:00 · 17.09.2018

Mais três pontos obtidos pelo Vozão. E conseguidos de forma superior, incontestável, sobre o Vitória. Uma tarde e noite de Samuel Xavier. O melhor, seguindo por Juninho Quixadá e Calyson. Em nenhum momento o Ceará deixou de ter o controle da partida. Por mais paradoxal que pareça, onde Carpegiani colocou dois alas esquerdos, Fabiano e Brayan, mais o Ceará trafegou ali com eficiência. Por esse setor nasceram os dois gols do Ceará, ou seja, o de Calyson em cruzamento de Xavier, e o de Xavier em bola servida por Leandro Carvalho. Verdade que o Vitória mandou duas bola na trave, mas o Ceará desperdiçou dois incríveis momentos de gol: um com Leandro Carvalho e outro com Arthur. Justa vitória.

Destaque

Há momentos em que o jogador parece iluminado. Assim Samuel Xavier no triunfo sobre o Vitória. Foi sua mais brilhante apresentação, contando as duas passagens pelo Ceará. No seu gol, uma entrada na diagonal. No gol de Calyson, Xavier roubou a bola, deu o pique e cruzou na medida. Samuel Xavier perfeito.

Milímetros

Como joga fácil Juninho Quixadá. E bonito. Com ele, tudo é simplificado, no toque, no drible, na finta. Trabalha a ligação com muita competência. Sabe segurar a bola e passa com precisão. Apenas suas finalizações requerem alguns milímetros de correção. Passam sempre rente à trave. Mas ele é show.

Recordando



6 de setembro de 2005. Faz 13 anos. Treino do Ceará. O goleiro Adilson defende bola em disputa com o Camanducaia. Detalhes: Adilson, o Paredão, está com 44 anos. Encerrou a carreira em 2014 no Santo André. Camanducaia (Marcelo Fernando Domingos Rezende) está com 43 anos. Encerrou a carreira em 2011 no Santo André.

Liderança

Já chamei a atenção para a diferença entre pontuação e produção. O Fortaleza ainda continua com margem para trabalhar sobre o quinto colocado. Se a meta principal é subir para a Série A, o Leão pode administrar a vantagem que tem. Problema tem sido a produção. O time deixou de ser tão superior. Preocupa.

Nova avaliação

É notório que o rendimento da equipe caiu, comprometendo a automação. O time deixa transparecer que não tem mais a mesma confiança de antes. Os próprios adversários demonstram que não mais temem tanto enfrentar o Fortaleza. Passou a ser olhado como um time bom, mas comum.

Erguer a cabeça



Apesar de mais uma derrota, nada de baixar a cabeça. Ligger, Derley e Tinga viveram os melhores momentos da boa fase do Fortaleza. Agora, quando o time experimenta momentos de apreensão, eles, possuidores de bom futebol, têm condições de comandar a reação tricolor. Não desaprenderam. Com reflexão e aplicação, além de uma conversa franca com Ceni, será póssível, sim, uma retomada.

Notas & notas

Arthur, atacante do Ceará, sofre jejum de gols que o incomoda. A fase é tão adversa que, até quando mandou um canhão para o gol de Ronaldo, a bola bateu no travessão. É visível a ansiedade dele na hora de finalizar. Também desperdiçou uma chance que, em outros tempos, marcaria com facilidade. Todo atacante passa por isso. /// Não encontro explicação sobre a queda de produção do Fortaleza. Mesmo a ausência de alguns jogadores importantes não justifica tamanha retração. É estranho.