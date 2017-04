Tom Barros

00:00 · 07.04.2017

Vejam as coisas do futebol. Sempre surpreendem e traçam a seu modo resultados que contrariam as primeiras observações. Antes do início da fase semifinal, era consenso que Fortaleza e Ceará logo superariam seus adversários, respectivamente Ferroviário e Guarani de Juazeiro. Passados os primeiros confrontos, o único que abriu vantagem foi o Ferroviário, consequência da bela vitória sobre o Fortaleza. Nenhuma vitória dos favoritos. Só o Ferrão venceu. E venceu com méritos. Só o Ferrão poderá sacramentar, já na próxima partida, a sua passagem para a final. Para chegarem à decisão os demais, Fortaleza, Ceará e Guarani, terão de fazer mais dois jogos. Apenas o Ferrão poderá definir em um jogo só. Favoritos com caminhada mais longa.

Outra vez

Ficou mais complicado para o Guarani alcançar o objetivo de se tornar o primeiro time do interior a ganhar em campo o título de campeão cearense. Mais uma vez vem disputar a decisão na capital. E logo contra o Ceará, time que o Guarani já enfrentou duas vezes no Romeirão no atual certame e não ganhou uma sequer: empatou e perdeu.

Tudo é possível

Há consenso de que o Ceará dificilmente perderá dois jogos seguidos para o Guarani. É verdade. Mas há que se verificar a possibilidade de dois empates. Aí a decisão iria para o pênaltis, que sempre torna imprevisível o que poderá acontecer. Mais uma vez em xeque o favoritismo do Ceará, mas agora em duas partidas.

Recordando

01.04. 2007. Na foto, gol do Ferrão, Danúbio. Há dez anos o time juvenil coral ganhou (3 a 1) dos titulares do Fortaleza. Ferrão: Cássio, Lionn, Jailson, Nemézio e Leonardo; Dedé, Robson, Guto e Everton (Jarbson); Danúbio (Carlinhos) e Valmir (Léo Jaime). Leão: Tiago Cardoso, Bileu (Leo), César, Santiago e Guto; Cocito (Cleverson), Jean (Igor), Valter e Rogerinho; Rinaldo e Adriano Chuva. (De Zé Maria, aqui do Diário).

Setor

Motivo de preocupação para Marquinhos Santos é a meia-cancha do Fortaleza. Diante do Ferrão, composta por Jefferson, Pablo, Éverton e Rodrigo Mancha, não foi bem, principalmente na fase final. As modificações no setor, com as entradas de Rodrigo Andrade e Leandro Lima, não trouxeram nenhuma melhora na produção. Preocupante.

Fenômeno

Repercute a informação de que Ronaldo Nazário vem ao Ceará no final deste mês para inaugurar sua academia de número 71, já que existem 70 em todo o mundo. A "Academy Ronald" terá infraestrutura diversificada no Bairro Guararapes. Inscrições pelo fone 9-8790.2427 ou 3121.2464. O prof. Renato Rodrigues é o coordenador.

Interpretações

A função de Assisinho na formação coral recebeu muitas interpretações. Segundo alguns, foi correta porque segurou o ala Felipe na defesa do Leão. Já outros entenderam que ele pouco produziu. Na minha visão, Assisinho deve ter como missão principal atacar, pois dribla e finaliza bem. Não foi isso o que fez no jogo anterior. Bloquear Felipe deve ser função secundária.

Automobilismo. Domingo, dia 9, a partir de 09:00hs, emoções na pista do Autódromo Virgílio Távora no Eusébio. Carros prontos para a abertura do Campeonato Cearense que terá pilotos nas categorias Marcas e Protótipo. A competição, chancelado pela Federação Cearense de Automobilismo (FCA), já tem 36 pilotos confirmados. Boa parte competirá na categoria protótipo (carros de fabricação especial para corridas e homologados pela Confederação Brasileira de Automobilismo - CBA).