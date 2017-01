Tom Barros: Avaliação pelos currículos

00:00 · 13.01.2017

Graças a Deus a bola vai voltar a rolar no futebol cearense. E que role redondinha, macia, como querem os mais exigentes observadores. É o querer. É a vontade. Mas entre a vontade e a realidade, interrogações. Há dezenas de novos contratados, todos com bons currículos. Neles, a esperança de um futebol de qualidade, capaz de entusiasmar o menos entusiasmado dos torcedores. Há gente jovem. Há veteranos. Uma mistura que poderá ser fina e eficiente, mas também poderá ser grossa. E daquela grossura que enraivece o mais calmo e sereno espectador. A avaliação pelo currículo dos contratados indica boas disputas. Daí a maior expectativa na medida em que se aproxima o pontapé inicial. Resta saber se tudo será tão qualificado quanto dizem os currículos. Eis a dúvida.

Alvinegros

O Ceará trouxe muita gente. Felipe Tontini, Lucas, Magno Alves, Diones, Matheus Trindade, Douglas Baggio, Jackson Caucaia, Romário, Rafael Pereira, Luiz Otávio, Everton Silva, Ricardinho (de volta)... Tem técnico novo, Gilmar da Pozzo. Tem gerente novo: Marcelo Segurado. Tem propósitos novos. E mais, muito mais...

Tricolores

O Fortaleza também trouxe vários atletas: Marcelo Boeck, Gastón Filgueira, Ligger, Heitor, Juninho Potiguar, Jefferson, Lúcio Flávio, Cássio Ortega, Vacaria, Gabriel Pereira, Gabriel Silva, Alan Vieira... Inovou com a gerência de César Sampaio. Ficou com o técnico emergencial de 2016, Hemerson Maria. E tem mais, muito mais...

Recordando

Década de 1960. Charanga do Gumercindo no PV. Gumercindo Gondim era apaixonado pelo Fortaleza. Sua "banda de música" acompanhava o Leão. Mas o Gumercindo, numa demonstração de esportividade, também tocava nos jogos do Ceará em competições nacionais com times de fora. Na foto, Gumercindo está bem ao centro, de chapéu, sendo abraçado pelo torcedor Jaime, que está de camisa branca, braço levantado. (Álbum de Elcias Ferreira).

Análise

Quem tiver o atrevimento de, sem ver em ação, analisar composições com tanta gente de fora, correrá o risco de cometer graves equívocos. Quero crer que os próprios treinadores ainda estão em dúvida sobre como definir situações. Isso é muito comum no início das temporadas. De minha parte, prefiro esperar para vê-los atuando.

Investimento

Importante observar que todos contrataram, investiram. Os dirigentes não poderão ser acusados de omissão. Entretanto, não poderão ficar à margem do julgamento sobre a qualidade das contratações. O índice de erros e acertos nas contratações será levado em conta na medida da produção e dos resultados alcançados. Aguardem.

Positivo

Gostei muito de ouvir o técnico do Tiradentes, Sérgio Alves, numa entrevista a André Ribeiro, na Verdinha. Sérgio, quando jogador, foi ídolo do Ceará. Agora ele se mostra com a postura de comandante mesmo. Falou com desenvoltura sobre modelos táticos. Disse que o Tigre trabalhará com três modelos diferentes. Sérgio se revelou muito seguro nas explicações. Ótimo.

Dados & dados. Confirmação do Guarany/S na Série A me alegrou muito. Gosto da cidade de Sobral, que é acolhedora. Foi lá que há dez anos, no Junco, recebi significativa homenagem do então presidente do rubro-negro, Luiz Torquato, quando da transmissão ao vivo pela TV Diário. /// Não gostei de ver o rebaixamento do Icasa. Sem o Verdão o certame cearense fica com uma atração a menos, exatamente quando precisamos de atrações a mais. A subida do Verdão para 2018 será fundamental.

