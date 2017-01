Tom Barros: Avaliação diferenciada

00:00 · 24.01.2017

Ouvi torcedores. Li mensagens na internet. Analisei a opinião de vários comentaristas. A maioria entendeu que o clássico foi razoável. Realmente houve momentos em que o excessivo número de passes laterais por parte do Ceará irritou. Também irritou ver o Fortaleza mais atrás, aceitando a iniciativa alvinegra. No geral, porém, eu gostei da partida. Houve de ambos empenho e vontade de jogar. Nada de acomodação que enfeia o clássico. Visível a disposição dos dois times. Disposição tanta que, em momentos, descambou para a intolerável violência. Daí os seguidos cartões amarelos, além dos cartões vermelhos para Lelê e Gáston. Como foi o primeiro clássico ano, o nível ficou acima do esperado. Querer clássico perfeito já na terceira rodada é demais, gente.

Dificuldade

Lelê, atacante do Ceará, poderia ter sido destaque no clássico pela intensa movimentação que o atleta teve. Mas sua infantil expulsão quebrou o time que ficou com um jogador a menos. Serve de lição. Qualquer atleta já "premiado" com um cartão amarelo tem de andar como quem pisa em ovos. Lelê não andou.

Sem gols

Ninguém começa um campeonato com seis gols em três partidas. No empate com o Guarani no Romeirão, o atacante do Ferroviário, Maxuel, teve apenas uma chance de gol. E não foi aquela chance que os locutores chamam de "gol feito". Críticas para a meia-cancha que não municiou como devia o atacante.

Atividade comunitária

O trabalho do educador Paiva Filho na Escolinha da Vila Manuel Sátiro completa 40 anos. De lá saíram muitos atletas para times da Série A cearense. Paiva recebeu a visita de ilustres profissionais da TV Globo e da TV Verdes Mares. Narrador global, Luís Roberto, elogiou essa atividade comunitária. A partir da esquerda: diretor adjunto de programação do Canal 10 Fábio Ambrósio, Luís Roberto, educador Paiva Filho e o repórter Daniel Viana.

O primeiro

O técnico do Horizonte, Roberto Carlos, foi o primeiro a cair no atual Campeonato Cearense. Após três derrotas consecutivas, zero ponto na competição, Roberto Carlos viu ruir seus planos. Podem estar certos de que esta queda é apenas o início de uma série. Outros já estão balançando. E poderão despencar já na próxima rodada.

Destaques

No Fortaleza, o goleiro Marcelo Boeck, em três jogos, ganhou as graças da torcida pelas espetaculares defesas. Realmente belo início de temporada. Outro atleta tricolor que começou bem no certame 2017foi Rodrigo Andrade. No clássico diante do Ceará, mesmo nos momentos de maior dificuldade, ele soube administrar a situação.

Recordando

Década de 1980. O zagueiro Marcelo Vilar, quando jogava pelo Tiradentes. Marcelo jogou também no Ceará. Hoje é treinador do Ferroviário, estando invicto na atual competição. Como técnico, Marcelo foi campeão cearense pelo Ceará em 1999, campeão da Copa São Paulo (Roma, 2001), campeão brasileiro Série D pelo Botafogo/PB em 2013.

Amistoso. Amanhã, no Rio, Brasil x Colômbia. Renda para familiares das vítimas da tragédia com a Chape. Entre seleções principais, 29 jogos, 18 vitórias do Brasil, 3 da Colômbia, 8 empates. Na Canarinho de Tite, só atletas que atuam no Brasil. Novidade: cinco atletas ouro na Olimpíada 2016 (Luan, Weverton, Luan Garcia, Rodrigo Caio e Wallace) e o retorno dos veteranos Robinho (Atlético/MG), Diego Cunha (Flamengo) e Diego Souza (Sport) que ainda não jogaram com Tite. Dados: Airton Fontenele).