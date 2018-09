Tom Barros

00:00 · 19.09.2018

Está amarrada a luta para deixar a zona de rebaixamento na Série A. Assim, é possível até que, na última rodada, o menor saldo negativo defina as posições de quem entra e quem sai. Chapecoense, Ceará, Vasco da Gama e Sport têm o mesmo número de vitórias, segundo critério de desempate. No terceiro critério, o menor saldo negativo de gols é do Ceará (-8). Chapecoense tem (-10), Vasco (-9), Sport (-17). Dificilmente há classificação pelo saldo de gols. É viável pelo número de vitórias. Nesta parte o Ceará precisa melhorar sua situação. Como o primeiro critério é pontos corridos, a concentração deve ficar aí mesmo, mas, pelo jeito apertado da disputa, não custa disparar a artilharia pesada. Poderá ser um meio de salvação.

Jogo por jogo

Tudo bem que os estudiosos façam suas projeções sobre quem tem maior ou menor possibilidade de cair. Isso fica para os estatísticos. Na prática o Ceará tem mesmo é que manter a linha adotada até aqui, ou seja, proposta específica para cada jogo, dependendo das circunstâncias.

Exemplo

Quando deu certo o modelo hermeticamente fechado usado pelo Ceará contra o Flamengo no Maracanã, logo se imaginou que o modelo seria repetido contra o Corinthians no Castelão. Lisca surpreendeu. Foi para cima e ganhou o jogo. Trabalha jogo por jogo. Qual agora o ideal para encarar o Grêmio? Ele sabe.

Recordando

19 de setembro de 2008. Assim exatamente hoje faz dez anos que a foto foi batida. O técnico Heriberto da Cunha dá explicações sobre as condições do time que na época disputava a Série B do Brasileirão. Naquele ano estavam também na Série B Ceará e Corinthians-SP. Na classificação final o Corinthians foi campeão, Ceará 12º e o Leão 16º.

Sem explicação

A pergunta mais repetida que escuto dos torcedores do Fortaleza: por que o time caiu tanto de produção? Não sei. E tenho a impressão de que nem mesmo o próprio técnico Rogério Ceni sabe. Não é fácil entender a situação. Quando Gustavo se contundiu e saíram Osvaldo e Edinho, tudo estava explicado. Mas agora...

Qualidade

Que Luís Otávio Bonilha de Oliveira é bom jogador, todo mundo sabe. Que Jean Patrick Reis também é bom jogador, todo mundo sabe. Entretanto, não é admissível explicar a queda de produção tricolor pela ausência dos citados atletas. Verdade é que a demora de adaptação de Romarinho e Ederson retardou soluções.

Cabeça pensante

Rogério Ceni contornou com altivez a primeira crise tricolor, época da saída de Osvaldo e Edinho. Agora tenta soluções para a comprometedora queda de rendimento do time. Terá de buscar na cartola mágica do mito algo que faça Ederson e Romarinho jogarem a bola que há muito a torcida espera. A conferir.

Dados & dados. Luta de cada um para sair da zona maldita. Próximos cinco adversários do Ceará: Grêmio (fora), Chapecoense (aqui), Cruzeiro (fora), Botafogo (aqui) e Palmeiras (fora). Os do Vasco: Bahia (Rio), Paraná (em Curitiba), Botafogo (Rio), Cruzeiro (Rio), e Sport (Ilha). Os do Sport: Palmeiras (Ilha), Atlético-MG (Independência), Inter (Ilha), Atlético-PR (Curitiba) e Vasco (Ilha). Os do Paraná: Atlético-PR (Curitiba), Vasco (Curitiba), Fluminense (Rio), Bahia (Salvador) e Flamengo (Curitiba). Complicado.