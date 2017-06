Tom Barros

00:00 · 08.06.2017

Um setor do time do Ceará certamente passará a ter melhor cuidado por parte do técnico Givanildo: o ataque. No jogo anterior, diante do Londrina, houve 1 a 0 minguado, gol de Roberto. Detalhe: a bola só entrou porque o goleiro César, do Londrina, não apenas aceitou, mas até contribuiu, colocando com o braço a bola no fundo da rede. Diante do América/MG o ataque também não funcionou. Desta vez nem a boa vontade de Roberto contribuiu. Até ele se juntou ao desespero dos desenganos. A entrada de Elton não melhorou. A entrada de Alex Amado não resolveu. Sobre Magno Alves, escrevo tópico especial a seguir. Um ataque, três gols em cinco jogos. Um deles dado pelo goleiro adversário. Vai ter que melhorar muito.

Amistoso. Nesta sexta-feira, dia 9, às 7 da manhã, em Melbourne na Austrália, clássico Brasil x Argentina. De 1914 a 2016, houve 102 jogos entre as seleções principais (41 vitórias do Brasil, 36 vitórias da Argentina e 25 empates). Nas eliminatórias para a Copa 2018, Brasil é líder com 33 pontos. A Argentina está em quinto lugar com 22 pontos. No jogo de amanhã o Brasil não contará com seis titulares: Daniel Alves, Marcelo, Miranda, Marquinhos, Casemiro e Neymar. (Colaboração de Airton Fontenele).

Passagem

Pode ser cedo para antecipar a classificação do Fortaleza para a próxima fase da Série C nacional. Pode mesmo parecer precipitação de minha parte. Entretanto, acho muito difícil o Fortaleza não ficar com uma das vagas para a próxima fase. Motivo: os concorrentes não são melhores que o Leão.

Posição

Com relação à posição, pouco importa ao Fortaleza ser primeiro. Isso tem sido um vendaval de ilusões. As estatísticas mostram que, não raro, até mesmo o quarto colocado costuma ter melhor sequência na fase eliminatória. Quanto ao Leão, disputar a vaga fora de casa talvez seja melhor, já pela ausência de fantasmas.

Recordando

Década de 1960. Pequeno atacante cearense Babá, então no Ceará, e o famoso goleiro Castilho, do Fluminense. Babá (Mário Gadelha) foi tri carioca pelo Flamengo em 1953. Castilho brilhou no Fluminense/RJ. Ele foi titular do Brasil na Copa do Mundo de 1954 e reserva nas Copas de 1950, 1958 e 1962. (Álbum de Elcias Ferreira).

Cuidado

O Cuiabá, adversário do Fortaleza no Estádio Pantanal no próximo domingo, é lanterna. E, por isso mesmo, por mais paradoxal que pareça, o Leão deve redobrar a vigilância. É que o futebol cearense adora devolver a saúde aos moribundos ou, em caso mais extremo, ressuscitar os mortos...

Trajetória

Na estreia, o Cuiabá empatou (0 x 0) com o Botafogo na Paraíba. Depois perdeu em casa para o Confiança (1 x 2). Empatou (1 x 1) com o Remo em Belém. E empatou (2 x 2) com o Sampaio Corrêa em São Luís. Síntese: não ganhou de ninguém. Sob total pressão, claro que vai para cima do Leão domingo.

É a fase

Magno alvo de críticas. Os gols sumiram. Mas isso é comum. Todo atacante passa por situações assim. Em outros tempos, Magno jamais perderia chance como a que teve na fase final diante do América em Minas. Conclusão: pode ser um equívoco de minha parte, mas não vejo Magno à vontade na atual formação.