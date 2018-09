Tom Barros

00:00 · 15.09.2018

Sete pontos nos três jogos mais recentes. Vitórias sobre Flamengo e Corinthians, considerados os dois maiores clubes do Brasil. Que time assim não se encheria de entusiasmo, na expectativa de recuperar o terreno perdido? Assim está o Ceará. O jogo de hoje, diante do Vitória, está no rol dos mais difíceis. A própria necessidade de vencer já altera os ânimos dos atletas. Ter serenidade pode valer mais que as condições técnicas. Ser frio como era Emerson Fittipaldi nos seus áureos tempos de Fórmula-1. Ele induzia os concorrentes ao erro. E disso tirava o melhor proveito. Que o Ceará conduza o Vitória ao erro e faça dos deslizes do adversário a rampa de acesso à faixa intermediária. Arrancada, Vozão!

Os melhores

O goleiro Everson é o melhor jogador do Ceará. Depois dele, Luís Otávio. Um gigante, senhor absoluto na defesa alvinegra. O seu corpo, em momentos, parece ocupar ao mesmo tempo dois ou três lugares no espaço. De repente, vira três em um, numa multiplicação imaginária só mesmo possível no futebol.

Lucidez

Juninho Quixadá é a lucidez alvinegra. Luz a iluminar caminhos por onde passam os companheiros. Pena tenha fôlego apenas para um tempo de jogo. Se Juninho tivesse o fôlego de Calyson ou se Calyson tivesse a lucidez de Juninho, ambos estariam perto da completude de que tanto precisa o Vozão.

Recordando

5 de setembro de 2008. Assim se passaram dez anos... Atletas do Fortaleza. A partir da esquerda: o meia Flávio, o atacante Mateus, o meia Rodrigo e o volante Josimar. Detalhes: Flávio encerrou a carreira. Mateus está no Nacional-PR. Rodrigo é técnico no Rio. Josimar morreu no acidente aéreo que vitimou a Chapecoense em 2016.

Adversário

O Vitória ia mal. Após sofrer goleada (4 x 0) do Atlético-PR, Vagner Mancini foi demitido. No dia 15 de agosto, assumiu Carpegiani que estreou diante do Palmeiras, na 19ª rodada, sofrendo em casa uma goleada (0 x 3). Depois, perdeu para o Flamengo (1 x 0). Aí empreendeu reação e não mais perdeu.

Engrenou

Com Carpegiani, o Vitória ganhou do Atlético-MG (1 x 0), do América-MG (1 x 0) e do Vasco (1 x 0). Empatou no Maracanã com o Fluminense. Com Carpegiani ganhou dez pontos nos recentes quatro jogos. Reação incrível. Agora vem para cima do Ceará. Um time perigoso que requer todo cuidado do Vozão.

Ausência

Edson Cariús, ótimo atacante do Ferroviário, mais uma vez não participa do jogo coral. Fica fora diante do Iguatu amanhã. Ele se recupera de uma contusão. Quando em forma, fará dupla com o atacante Isac. A propósito, Edson Cariús começou sua carreira no Iguatu em 2012. Sua ausência será sentida.

Notas & notas.

Fortaleza recebe pela primeira vez a Exponutrition, maior feira de nutrição esportiva do Brasil. O evento acontece de 21 a 23 de setembro no Centro de Eventos do Ceará e reúne além da feira, congresso de, nutrição e competição esportiva de crossfit, strongman (força) e fisiculturismo. São esperadas mais de 15 mil pessoas e 50 marcas participantes. Estão confirmadas as presenças das musas do mundo fitness: Gracianne Barbosa, Juju Salimeni e Dani Bolina. Ingressos R$ 40,00.