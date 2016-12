Tom Barros: Antevéspera do Natal

00:00 · 23.12.2016

Como ligar o Natal ao futebol, se eventos tão distintos? Que tem a ver o nascimento de Cristo com time de futebol? Depois de pensar, encontrei numa palavra a forma de associar situações tão diferentes: escalação. Jesus Cristo ficou com um timaço de onze, quando Judas, o traidor, abandonou o colegiado e foi cumprir a sua parte. Jesus escalou assim: Pedro, Tiago, João, Felipe e André; Simão e Bartolomeu; Tomé, Tadeu, Tiago de Alfeu e Mateus. Esses os onze. Um time comprometido com a pregação do treinador. A diferença é que neste time qualquer ser humano pode jogar. Necessário não o domínio da bola, mas do corpo. O compromisso com a paz, com o amor ao próximo, com o respeito à vida. A você cabe, nesta antevéspera de Natal, entrar em campo ou ficar na arquibancada...

Campinho

Meu primeiro contato com o futebol foi no campinho da Igreja dos Remédios. O Irmão José cuidava dos acólitos. Nesse campo atuaram colegas que saíram para o futebol profissional como, por exemplo, o atacante Irajá, que até fez gols de decisão pelo Fortaleza, e o zagueiro Iá, que também brilhou no Leão.

Craque

Célio Bandeira, um meia clássico do Gentilândia e do Fortaleza nas décadas de 1950 e 1960, também passou por esse campinho da Igreja dos Remédios. Ele e seus irmãos Tarcísio e Zezé, cada um a seu tempo. Célio entrou para a história do futebol cearense como o homem que nunca perdeu um pênalti. Ele hoje mora no Jardim América.

Edifícios

Havia dezenas de campinhos na Gentilândia. E neles foram forjados jogadores excepcionais como Moésio, Mozart, Leilá, Haroldo Castelo Branco, Fernando Sátiro, Pedrinho Simões, dentre outros. Hoje, no lugar dos campinhos, estão enchendo o bairro de edifícios de apartamento. O manancial de ótimos atletas (alguns craques) acabou.

É o "progresso"

No espaço onde funcionou o campinho da Igreja dos Remédios estão sendo construídos edifícios de apartamento. É a força o progresso. Mas na área contígua ao campo, onde ficava a Casa das Missões, a atual construção sepultou esse prédio secular que, no meu modo de entender, em nome da história, deveria ter sido preservado. Absurdo.

Recordando

O ponta-direita Dote teve participação importante na conquista do título de campeão Norte/Nordeste de 1969, o Nordestão, pelo Ceará Sporting Club. Faz anos não vejo Dote. Certamente as novas gerais não têm informações sobre ele, mas posso afirmar que era muito bom. Aí, no PV, no dia em que recebeu as faixas de campeão. (Colaboração de Elcias Ferreira).

Dados & dados. Cito alguns campinhos que funcionaram nas décadas de 1950 e 1960: campinho onde hoje está a Praça João Gentil na Gentilândia; campinho onde funciona hoje a feira-livre, defronte ao Ginásio Aécio de Borba; campinho do canal (no final da Rua Waldery Uchoa, que na época se chamava Rua Rodolfo Teófilo); campinho da Igreja de São Raimundo em Porangabuçu; campinho da Igreja de N. S. Das Dores (Otávio Bonfim); campinho na Av. José Bastos (vizinho ao campo onde o Ferrão treinava)...