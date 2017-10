Tom Barros

00:00 · 10.10.2017

Aí vem o CSA. Bela campanha. Mas no transcorrer um fato abalou o grupo: o treinador Ney da Mata e toda a comissão foram demitidos. Grave desentendimento entre Ney e o jogador Rosinei, no treino da tarde do dia 7 de setembro, dia do aniversário do clube, teria sido a gota d'água. O elenco não se deixou abalar e superou o problema com a contratação do cearense Flávio Araújo. Na fase classificatória, o CSA foi o segundo colocado. Fortaleza, o terceiro. No confronto direto, o CSA ganhou em Maceió (1 x 0). No jogo de volta, no Castelão, empate (1 x 1), gol de Michel para o CSA e Hiago para o Fortaleza. Na ocasião o CSA garantiu antecipadamente sua passagem para o mata-mata.

Turbulências

O técnico Antonio Carlos Zago estreou pelo Fortaleza exatamente no empate com o CSA no Castelão. O Fortaleza vivia delicado momento com a mudança do treinador Bonamigo e o afastamento de Everton, que havia sido ameaçado por torcedores. Pairava toda uma incerteza. A situação estava nebulosa no Pici.

Do outro lado

O CSA, embora classificado antecipadamente, também enfrentaria turbulências com a demissão de toda a comissão técnica, fato já citado. Agora, às vésperas do jogo de volta com o São Bento, o meio Daniel Costa perdeu o irmão, Michel, vítima de complicações pós-operatórias.

Recordando



Década de 1980. Estádio Abilhão. Apresentação do novo técnico do Quixadá, Jota Alves (mais conhecido pelo apelido de Zé Preguinho). A partir da esquerda: o presidente do Quixadá, Valmir Araújo; ex-goleiro do Quixadá, Val Tavares, o técnico Zé Preguinho e um representante da FCF. Zé Preguinho morreu muito moço.

Gente conhecida

No CSA profissionais bem conhecidos do futebol cearense. O técnico é Flávio Araújo, ex-treinador do próprio Fortaleza. Edinho, formado nas bases do Pici, integra o elenco. Maxuell, o Samurai, ex-Ferroviário, também faz parte do grupo. Os dois jogos da fase classificatória mostraram equilíbrio entre as equipes.

Atenção maior

A subida fulminante do Oeste (sem perder há oito jogos) fez disparar o sinal de alerta do Ceará. O centroavante do Oeste é Robert, que jogou no Fortaleza (2013/2014), depois Sampaio, Vitória, Paraná e agora Oeste. Na meia-cancha tem Betinho, Danielzinho e Mazinho. O Oeste vem no embalo.

Gosto de todos

No programa do Belmino, o técnico Marcelo Chamusca, chamado a dizer se tinha alguma coisa contra Magno Alves e Ricardinho, foi incisivo: "Eu gosto deles. Aliás, gosto de todos". Creio que a recente entrada de Magno contra o Vila (fez o gol da tranquilidade) e a utilização de Ricardinho selaram a paz.

Eliminatórias

Nesta terça-feira , em São Paulo, na última rodada, Brasil ( 1º, 38 pontos) x Chile ( 3º, 26 pontos). De 1916 a 2015, entre seleções principais, 71 jogos, 49 vitórias dos brasileiros, oito dos chilenos e 14 empates. O Brasil sofreu apenas um revés nas eliminatórias, exatamente na estreia em Santiago (8/out/2015), sob o comando Dunga, Chile 2 a 0. Na América do Sul, somente o Brasil está classificado nas eliminatórias. Dados de Airton Fontenele).