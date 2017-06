Tom Barros

00:00 · 10.06.2017

O futebol de pegada, de força, bem característico dos gaúchos, sempre deu trabalho aos cearenses. Mas, vez por outra, alguma surpresa acontece. O Brasil/RS, como ontem expliquei, manteve parte do grupo que no Castelão superlotado, em 2015, eliminou o Fortaleza. Até o treinador é o mesmo, Rogério Zimmermann. Mas o Brasil está apenas um pouco acima do Ceará, ou seja, um ponto a mais. Nos demais itens, nivelam-se. Hoje, para alcançar a vitória, o Ceará terá de melhorar a saída de bola, tornando-a mais rápida. Terá de melhorar também a precisão dos passes e finalizações. Esses detalhes podem ser pontuais, mas pesam na produção. Se não forem corrigidos, acabarão comprometendo o resultado.

Até tu...

Há reconhecidos méritos no sistema defensivo do Ceará, tido e havido como compartimento mais eficiente do time. Mas, no jogo passado, na derrota para o América, foi horrível o erro de marcação na hora do gol de Luan. Três zagueiros protegeram o lado esquerdo, mas o corredor central ficou escancarado.

Diálogo

Não o do papo, o das palavras tão somente, mas o diálogo da bola, do esquema, da movimentação. O diálogo por gestos, olhares, indicações sutis. Os deslocamentos trabalhados pelo conjunto. Combinações previamente estabelecidas. Há sinais de que em campo esses diálogos estão carentes em palavras e obras.

Recordando

Década de 1970. Auge do futsal no Cariri. O Volks, do Crato. A partir da esquerda (em pé): Zé Louro, Edgar, Ernâni, Coco e Paulista. Agachados: Bosco, Ítalo e Pernambuco. Detalhe: Ítalo (no destaque) irmão do comentarista Wilton Bezerra, foi ídolo. O Fluminense quis levá-lo para o Rio, mas a mãe do atleta, com as prudências naturais, não permitiu.

Zerado

O Cuiabá não ganhou de ninguém até agora. Três empates e uma derrota (0 x 0 com o Botafogo em João Pessoa; perdeu em casa para o Confiança por 2 a 1; empatou com o Remo no Mangeirão, 1 x 1; e empatou com o Sampaio em São Luís, 1 x 1). Lanterna e em casa, certamente padecerá terrível pressão.

Proveito

O Fortaleza poderá tirar o melhor proveito da pressão a que será submetido o Cuiabá. Mas não pode perder de vista que, não raro, os times acuados costumam em desespero reagir de forma imprevisível e contundente. Que o Leão previna-se contra reações dessa natureza. Bonamigo conhece bem essa parte.

Reflexão

O atacante do Fortaleza, Hiago, cuida bem do visual. Espelha-se em Cristiano Ronaldo. É jovem. Tem 25 anos. Jogou na Eslováquia e na Romênia. Vice-artilheiro da Copa do Nordeste. Ótimo. Tudo bem. Mas precisa ser mais flexível nas entrevistas para não parecer prepotente. Isso também contribui para uma boa imagem.

Presidente. Hoje, Luís Eduardo Girão recebe a missão de comandar o Fortaleza. Homem digno, de elevada formação religiosa e moral. Homem de caráter. Firme nos propósitos. Obstinado na busca dos objetivos. Vitorioso no campo empresarial. Sempre nos padrões de lealdade e justiça. Tenho por ele extrema admiração e respeito. Com Marcelo Paz e Marcelo Desidério, além dos demais integrantes do conselho gestor, Girão tem tudo para alcançar êxito no seu primeiro desafio: subir para a Série B. Sucesso, caro amigo.