Tom Barros: A vez do Ceará

00:00 · 18.01.2017

Dos times grandes da Capital, só falta o Vozão mostrar a sua cara. Aqui não se trata de dar a cara para bater, mas dar a cara para os primeiros aplausos. O jogo de estreia sempre é uma incerteza. Por mais que haja diferença técnica, estrutural e financeira entre os adversários, vêm junto a expectativa diferente e muitas interrogações. Uma coisa é o currículo no papel; outra coisa é a prática atualizada. Se comparados Ceará e Maranguape, certamente de dez jogos o Ceará ganharia os dez. Mas aqui não há afirmação: há conjetura. Todas as condições estão a indicar uma largada alvinegra com triunfo. Assim pensa a maioria da crônica, a maioria dos torcedores e talvez até os próprios maranguapenses. Mas na hora que a bola rolar, pode dar diferente. Até zebra.

Astros

Não é preciso muito esforço para observar a diferença entre as forças do Ceará e do Maranguape. Everson, o goleiro, foi o melhor jogador de 2016. Isso é só para começar. Aí vem Magno Alves, Richardson, Jackson Caucaia, Douglas Baggio, Romário, Lelê, Cametá, sem contar Ricardinho e João Marcos.

Modesto

Reginaldo França, técnico do Maranguape, trabalha com um grupo modesto, mas voluntarioso. Assim busca surpreender tal como na estreia ao empatar (1 x 1) com o Itapipoca no Perilão. No time jogadores conhecidos como Milton Buqueirão, Albano, Janeílton, Dedê, Paulinho, Paulo Victor e Gugu. Creio que jogará bem fechado.

Recordando

17 de janeiro de 2007. Assim se passaram dez anos... A partir da esquerda: Simão e Neto Baiano. Detalhes: Simão Rodrigues dos Santos nasceu no Rio de Janeiro em 1984. Está com 32 anos de idade. Também jogou no Guarany de Sobral em 2012. Euvaldo José de Aguiar Neto (Neto Baiano) foi campeão gaúcho (Inter), baiano (Vitória), goiano (Goiás), pernambucano (Sport), alagoano (CRB) e Copa do Nordeste (Sport).

Nova avaliação

O time do Fortaleza é basicamente todo novo. No primeiro jogo não agradou. É preciso serenidade na avaliação de uma equipe em formação. Claro que a cobrança deve existir, mas na medida certa. O adversário de hoje, o Guarani/J, estreou muito bem. Aliás, foi quem melhor estreou, pois o único que venceu (3 a 1 no Uniclinic).

Mais

Pelo Fortaleza podem render mais Gastón, Anderson Uchôa, Rodrigo Andrade, Allan Vieira, Gabriel Pereira e Juninho. Vacaria e Maranhão, que entraram no transcorrer do clássico, também podem melhorar o desempenho. Há muito Maranhão não repete as boas atuações que teve na primeira passagem pelo Leão.

Sensação

O destaque da rodada inicial do Campeonato Cearense foi mesmo Maxuell, atacante do Ferroviário. Conversei com ele. Além de seu bom futebol, é muito sensato. Seu plano é alcançar os grandes clubes brasileiros. Citou o exemplo do ex-companheiro da época do Ceará, Pablo, agora contratado pelo Corinthians. Maxuell pode, sim, chegar lá.

Absurdo! Atenção prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e prefeito de Maranguape, João Paulo Xerez! Não pega bem ver o PV vetado até abril. Não providenciaram no tempo devido os laudos necessários. Desídia pura. Quanto ao prefeito de Maranguape, João Paulo, sei que ele assumiu agora e não tem culpa pelo abandono do Estádio Moraisão. Mas desde já pode começar a trabalhar para reverter a situação. É uma vergonha ver o Maranguape na Série A, mas tendo que adotar Horizonte como palco de seus jogos.