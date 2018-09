Tom Barros

00:00 · 20.09.2018

A 28ª rodada da Série B nacional começou favorável ao Fortaleza. Mostrou que os tropeços não estão apenas com o Leão. Atlético de Goiânia e Londrina, com suas derrotas em casa, revelaram-s também oscilantes. Quero crer que, caso haja no Fortaleza a retomada da serenidade, será possível outra vez abrir melhor distância sobre os concorrentes. Uma vitória sobre o Vila Nova trará de volta a vantagem de sete pontos sobre o atual quinto colocado, uma margem segura. Repito o que venho dizendo há algum tempo: há motivos para apreensão com a queda de rendimento do time, mas não há razões para desespero. O Fortaleza pode ir trabalhando jogo a jogo o seu objetivo. Tem meios de sobra para isso.

Título

A festa do Centenário do Fortaleza não necessariamente terá de ser com o título da Série B. Melhor seria com o título, claro. Entretanto, a ascensão também terá o significado de uma gloriosa conquista, máxime para quem passou oito anos seguidos de sofrimentos e humilhações na Série C.

Direto

Ora, após oito anos de Série C, alcançar a Série A no período de um ano será marco histórico. Então, pelas circunstâncias atuais, há que se manter o foco no título de campeão, até porque o time é líder. Mas, se não for assim, a Festa do Centenário não perderá o brilho: a subida será privilégio só de quatro times no Brasil.

Recordando



Década de 1960. Ceará Sporting Clube. A partir da esquerda (em pé): Ivan Roriz (carinhosamente chamado de Ivan Boião), William Pontes, George, Alexandre Nepomuceno, Zezinho, Benício e Carneiro. Na mesma ordem (agachados): China, Ivan Carioca, Gildo (maior ídolo do Ceará), Ernane e Expedido Chibata. (Acervo de Elcias Ferreira).

Confiança

É sabido que enfrentar o Grêmio em seu estádio é complicado. Mas a confiança do Ceará num bom resultado lá decorre do fato de o Vozão ter encarado com altivez, fora de casa, grandes clubes do Brasil. E, quando perdeu, deu muito trabalho. Caso do São Paulo no Morumbi (1 x 0). Só o Santos conseguiu dois gols de diferença.

Exemplos

O Ceará empatou com o Corinthians (1 x 1) no Itaquerão. Ganhou do Flamengo no Maracanã (0 x 1). Empatou com o Vasco (1 x 1) em São Januário. Empatou com o Botafogo (0 x 0) no Engenhão. Perdeu para o Inter (1 x 0) no Beira-Rio. Perdeu (2 x 1) para o Atlético-MG em Belo Horizonte.

Era Lisca

Depois que Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi assumiu o Ceará, os times grandes penaram em casa para obter resultado satisfatório diante do Vozão. Só São Paulo e Atlético-MG ganharam, mas por um placar apertado. E nas duas partidas o Ceará teve chances de trazer um resultado melhor.

Análise

Com o Ceará jogando fora de casa, só o Santos conseguiu estabelecer dois gols de diferença (2 x 0), mas isso aconteceu na estreia do Vozão, quando o time não tinha ainda consistência defensiva. Esta veio com o Lisca já na estreia diante do Botafogo no Engenhão. Ali a primeira surpresa: o Ceará segurou o Botafogo e até teve condições de ganhar. O Grêmio é o favorito. Vem de bela vitória sobre o Tucumán na Argentina. E tem Everton desfilando em campo. Mas o Ceará está com moral elevado para encará-lo.