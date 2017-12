Tom Barros

00:00 · 20.12.2017

O fim de ano é sinônimo de muita coisa positiva. Natal, Réveillon, comemorações, recessos. Mas na Barra do Ceará, desde 27 de novembro, ou seja, a uma semana de completar um mês, o Ferroviário já trabalha mirando o seu grande ano de 2018. Tem pela frente, no primeiro semestre, nada a mais que o Campeonato Cearense, onde desta vez chega como um postulante ao título, e a Copa do Nordeste, onde também pretende realizar um grande papel. E mais do que com promessas, a diretoria Coral tem respondido as expectativas da sua torcida com trabalho. O adiantamento das atividades, um mês além de Fortaleza e mais de 30 dias além de Ceará, podem fazer a diferença. Não se pode subestimar a tradição deste time.

Elenco quase lá

O diretor de marketing do Ferroviário, Newton Filho, garante que o time já conta com 28 jogadores, dos 32 que pretende ter no plantel. Os trabalhos do Tubarão se dividem na Vila Elzir Cabral e no Estádio de Caucaia. Mota e Erandir (foto) são as estrelas, mas Valdo Bacabal e Luis Soares têm se destacado nos treinos. Anotem esses nomes.

Sensatez

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, tem razão ao não ‘contratar por contratar’. Não adianta anunciar nomes para satisfazer, na teoria, parte da torcida antes da bola rolar. Foi o bom senso e a aposta no coletivo que levaram o Vovô à Série A. Quem apostaria que Lima seria um dos grandes destaques?

Copinha vem aí

<HS2>Se a movimentação nos clubes só é intensa pelos lados do Ferroviário no futebol profissional, nas categorias inferiores, Ceará, Fortaleza e Aliança já estão aprontando os últimos detalhes para levar os seus garotos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. As emoções da competição já começam no dia 2 de janeiro.

*Coluna redigida interinamente por Gustavo de Negreiros