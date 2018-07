Tom Barros

00:00 · 11.07.2018

Jussani disse que o Leão está se preparando adequadamente para encarar o Atlético/GO ( FOTO: JL ROSA )

Do dia 14 ao 24 de julho, o Fortaleza entrará numa sequência desafiadora de jogos em que irá enfrentar adversários diretos pelo G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Muito embora, o Leão ainda continue isolado na liderança, rivais que possuem os mesmos objetivos que ele e que estão se reforçando e crescendo de produção, estarão se colocando no caminho do time orientado pelo técnico Rogério Ceni.

O Tricolor do Pici é o líder com 29 pontos ganhos, mas começará a sequência de jogos no próximo dia 14, sábado às 16 horas na Arena Castelão contra o Atlético Goianiense, oitavo colocado, mas que já tem 22 pontos ganhos. O Atlético tem um detalhe a seu favor, que é o ataque mais positivo da competição, com 25 gols marcados.

Na continuidade dos jogos difíceis, o Tricolor encara o CSA/AL, vice-líder com 25 pontos, na casa dele, o Estádio Rei Pelé, em Maceió, dia 20, às 21h30. E o terceiro jogo acontecerá no dia 24 de julho, às 21h30, na Arena Castelão. Só no dia 28, às 16h30 é que o Leão enfrentará um time que está um pouco longe do G-4, o Juventude, que tem 16 pontos, na 15ª colocação, no Estádio Alfredo Jaconi, embora se saiba que será um osso duro de roer.

Na reapresentação do elenco, na tarde de ontem no Estádio Alcides Santos, o zagueiro Diego Jussani, disse que o Fortaleza já está ciente dos próximos desafios, inclusive já focando no Atlético Goianiense. " O Atlético tem um ataque muito duro, de muita qualidade. Houve algumas mudanças na comissão técnica, porque o time teve uma baixa, mas está crescendo novamente, mas estamos preparados", disse ele.