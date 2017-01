Coluna Vai Encarar estreia na segunda

00:00 · 13.01.2017

Os fãs do MMA terão um motivo a mais para ler o Diário do Nordeste a partir da próxima segunda-feira (16). Para dar maior destaque a um dos esportes que mais cresce no mundo, o jornal irá trazer, semanalmente, a coluna Vai Encarar. O projeto faz parte das várias inovações do caderno Jogada para 2017 e terá à frente o jornalista Irailton Menezes.

O espaço será destinado à divulgação de competições, eventos e todas as novidades do mundo das lutas, além de valorizar atletas locais e projetos sociais. "O Diário do Nordeste sempre foi pioneiro em cobrir e divulgar eventos ligados ao MMA, tanto que já foi convidado para várias edições do UFC, inclusive no exterior. Isso mostra a força do blog (Vai Encarar) e a importância de mais um espaço para os leitores", considera Ildefonso Rodrigues, diretor editor do Diário do Nordeste.

Credibilidade

Foi desta forma que o blog Vai Encarar, do Jogada, conquistou a credibilidade do público, marcando presença em eventos do UFC em Fortaleza, no Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Brasília, além das coberturas internacionais em Las Vegas (EUA) e Londres (ING). "Há alguns anos, essa iniciativa só trouxe ganhos para os leitores. O Diário do Nordeste fez a melhor cobertura do 1º UFC Fortaleza, fato destacado pela própria organização. É por isso que o jornalismo esportivo do Diário é reconhecido. Por tratar a coberturas esportivas de forma democrática", destaca o jornalista Ilo Santiago Jr, que passou pelo caderno Jogada e foi pioneiro do projeto.

Momento oportuno

A coluna Vai Encarar já estreia com uma 'vitória por nocaute', já que Fortaleza foi escolhida para receber mais um UFC, no próximo dia 11 de março. "Os amantes do MMA merecem esse espaço de volta, trazendo os bastidores de um esporte que só cresce. A editoria vai dar voz e vez para os destaques da terra, além de atletas renomados do mundo da luta", reforça Gustavo de Negreiros, editor de área.