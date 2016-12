Clubes irão receber R$ 1,7 mi

00:00 · 29.12.2016

Somado os valores, Fortaleza e Ceará vão receber R$ 1,1 milhão do Governo Estadual ( Foto: JL Rosa )

Os clubes cearenses que estão jogando competições nacionais irão receber um total de R$ 1,7 milhão do Governo do Estado. Sancionado ontem pelo governador Camilo Santana, a lei nº 16.176, aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE) no último dia 22 de dezembro, autoriza a transferência de recursos financeiros do Estado por meio de doação para 5 clubes de futebol cearenses. São eles: Ceará, Fortaleza, Icasa, Guarani de Juazeiro e Uniclinic. A lei já se encontra em vigor e foi publicada no Diário Oficial do Estado.

No total, são R$ 1,7 milhão, divididos de forma diferente para as agremiações. O Ceará Sporting Club receberá R$ 600 mil, por ser o representante local na Série B, enquanto o Fortaleza receberá R$ 500 mil, por se encontrar na Série C. Os demais três representantes locais na Série D (Guarani de Juazeiro, Icasa e Uniclinic) receberão R$ 200 mil.

Termo de responsabilidade

De acordo com a publicação no Diário Oficial, os recursos serão liberados mediante assinatura de Termo firmado entre a Secretaria de Esporte e o respectivo clube. Para receber o montante, os times deverão estar em dia com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal. Além disso, terão de comprovar pagamentos de tributos ao Estado.

Em outros anos, o Governo Estadual e Prefeitura também apoiaram os times locais. Além das contrapartidas, os clubes exibiam os brasões nos uniformes dos times.

Quando estava em discussão na Assembleia, a lei trouxe argumentos contrários e favoráveis à medida do Governo.