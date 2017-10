Clubes comemoram Dia da Criança

00:00 · 12.10.2017

Nos eventos que irão acontecer, todos os mascotes dos clubes irão participar juntos com as crianças

O Dia da Criança, comemorado hoje, terá um programação especial nos principais clubes da Capital. Na tentativa de atrair ainda mais o público infantil para suas sedes e despertar neles o desejo de ser torcedor, Ceará, Fortaleza e Ferroviário irão realizar uma programação especial.

O Alvinegro realiza o evento a partir das 9 horas, no ginásio localizado na sede do clube, em Porangabuçu. A programação contará com a presença do mascote do time, das vovozetes, além da distribuição de lanches e brinquedos. Os portões serão abertos aos torcedores e seus filhos, que ainda serão presenteados em uma manhã de festa.

Também no período da manhã, o Ferroviário reúne a criançada para uma grande festa na Vila Olímpica Elzir Cabral, na Barra do Ceará. A festa terá a participação do mascote Tutuba, distribuição de brinquedos e lanches, pula-pula, muita pipoca, algodão doce e várias atrações para os torcedores mirins do Ferrão.

Fortaleza

Já no período da tarde, a partir das 16 horas, é a vez dos pequenos torcedores do Fortaleza se divertirem na sede do clube, no Pici. O evento será realizado no estacionamento da sede do clube leonino e contará com piscinas de bolas, distribuição de brinquedos, pula-pula, além da presença do mascote Juba.

Projeto social

A comunidade do bairro da Vila Manoel Sátiro também viverá uma manhã de festa para as crianças no campinho das Escolinhas da Vila Manoel Sátiro.

Será realizada uma programação reunindo toda meninada do decano projeto socioesportivo, com jogos, premiações e confraternizações.

A comunicadora FM 93, Samantha Marques, madrinha do projeto vai estar presente para animar e falar um pouco do projeto, que foi criado em 1977.