Clube insiste com Alan Mineiro

00:00 · 13.12.2017

De acordo com informações do executivo de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, o clube está insistindo para contratar o meia-atacante Alan Mineiro, que disputou a Série B de 2017 pelo Vila Nova. O jogador pertence ao Corinthians e está existindo um impasse relativo ao salário.

"O Alan Mineiro, todo mundo sabe que temos interesse nesse jogador. Mas, tem o clube a que ele é vinculado, o Corinthians. É um jogador caro e o Fortaleza tinha que ter uma ajuda do Corinthians no pagamento desse atleta. Não tem nada certo, mas esperamos que tenha um final feliz", explicou Sérgio Papellin.

O Leão do Pici está à cata de atacantes, pelo menos de forma mais imediata, após confirmar Léo Natel, que pertence ao São Paulo. Ambos os jogadores, Alan Mineiro e Léo Natel são indicações do técnico Rogério Ceni, quando foi contratado.

No que se refere ao atacante Marcinho, também indicação de Rogério Ceni, Papellin explicou que dificilmente o atleta virá: "Marcinho estava emprestado ao São Paulo, com opção de compra ao final do empréstimo. O São Paulo não vai exercer esse direito de compra e o São Bernardo, dono do passe, vai disputar a Série A-II do Paulista e quer fazer dinheiro com o jogador e estava exigindo 1 milhão de euros no atleta, então, hoje não tem nada de Marcinho", disse Papellin. O Fortaleza acertou com o atacante Vítor Jacaré, de 18 anos, que pertence ao Icasa. Enquanto isso, o Tricolor pediu à Federação Cearense de Futebol que adie a sua estreia no Estadual 2018, marcada para o dia 11 de janeiro, porque os atletas que ele tenciona contratar, ainda estarão de férias nessa data.