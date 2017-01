Clube desiste de contratar Esquerdinha, do Náutico

00:00 · 17.01.2017

O Fortaleza desistiu da contratação do meia Esquerdinha, do Náutico, com quem já estava apalavrado. Segundo informações não confirmadas pela diretoria, o jogador veio à capital cearense, fez exames ontem pela manhã, mas foi reprovado.

Esquerdinha teria uma lesão na coxa, que para ser curada, necessitaria de 45 dias. Diante desse prazo, a contratação não se efetivou. "Eu só falo de contratação quando o jogador tem assinado contrato, sem que isso ocorra, não posso falar sobre isso", disse o presidente Jorge Mota.

Quem também está com uma contusão é o meia Cássio Ortega, que atuou no clássico contra o Ferroviário, mas que se contundiu no tornozelo direito. Ele deve desfalcar o time contra o Guarani/J, amanha às 21 horas na Arena Castelão.