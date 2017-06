Clube ainda inspira cuidados

00:00 · 07.06.2017

O futuro presidente do Fortaleza, Luís Eduardo Girão, visitou a Rádio Verdes Mares para falar de seus projetos à frente do clube, cuja eleição ocorrerá no dia 10 de junho, de 9 às 13 horas no Estádio Alcides Santos.

Para o dirigente, o Fortaleza vive um momento histórico de reformulação, reorganização e união, com a volta de conselheiros importantes, todos colaborando para classificar o time para as quartas de final da Série C e em seguida lutar pelo acesso.

Mesmo com toda união de tricolores tradicionais e novos, Luís Eduardo Girão entende que o Leão passa por um momento delicado, financeiramente e que precisará da ajuda de todos os torcedores, da forma como eles puderem colaborar.

Auditoria no Leão

"O Fortaleza tem um déficit e nós estamos avaliando isso. Iremos fazer uma auditoria e abrir isso para os conselheiros e no site do clube. Vamos expor isso, não querendo buscar culpados no passado, pelo contrário. Eu acho que o maior sentimento que o ser humano tem é o da gratidão. E eu conheço os dirigentes anteriores e o que eles fizeram foi o máximo", disse.

O dirigente insistiu que precisa intensificar a campanha do sócio-torcedor, incrementada na gestão passada, como fonte de renda, além de tentar outras fontes de recursos para substituir a verba da Copa do Nordeste e Copa do Brasil, se for o caso.