Clodoaldo passa a experiência

Atacante Clodoaldo esteve na decisão da Série B de 2002 pelo Fortaleza contra o Criciúma e foi um dos principais artífices do acesso à Série A ( FOTO: JEAN CUNHA )

Um dos grandes responsáveis pelo primeiro acesso do Fortaleza à Série A na era moderna, o atacante Clodoaldo afirma que o Leão tem que se ater a fazer logo o resultado em casa, a todo custo, para conseguir administrar o jogo contra o CSA/AL, na casa do adversário, em Alagoas.

Junto com o centroavante Vinícius, Clodoaldo estava em grande fase quando o Fortaleza chegou à sua última decisão de título a nível nacional, no caso em 2002, contra o Criciúma. Naquele ano, o Leão enfrentou o Tigre no Castelão e o público pagante foi de 49.040, mas o total de público foi de 55.010. A previsão é de que a torcida do Fortaleza supere esse público da sua última final de título nacional. O Tricolor venceu por 2 a 0, gols de Finazzi, que entrou no decorrer da partida e Finazzi. A equipe do Leão na época, com o baixinho Clodoaldo em campo, formou com: Jéfferson; Chiquinho, Erandir, Marcão e Ronaldo Angelim; Sérgio, Kel, Dude, Juninho Cearense; Vinícius e Clodoaldo. No jogo de volta, casa do adversário, o Criciúma goleou o Leão por 4 a 1 e ficou com o título da Série B daquele ano.

Focado

Clodoaldo tem procurado ter uma relação mais estreita com o Fortaleza, no momento. "Quando eu estiver com os jogadores percebi que eles estão muito focados nesse título. O acesso à Série B foi muito bom e importante para o clube, mas quem não quer ser campeão brasileiro? Todos querem e vão querer escrever seus nomes na história do clube. O Fortaleza vinha desacreditado e agora deixaram o Leão chegar no acesso, semifinal e final, agora vamos em busca desse título. Estarei no estádio para torcer", disse Clodoaldo.