Clima descontraído do lado inglês

00:00 · 11.07.2018 / atualizado às 00:20

O treino da Inglaterra em Repino, nos arredores de São Petersburgo, antes da viagem para Moscou para disputa da semifinal da Copa do Mundo, foi marcado por um momento curioso. No aquecimento, os jogadores atiravam um para o outro galinhas de borracha -quem ficava com o brinquedo era derrubado.

Em sua entrevista coletiva em Moscou, o técnico Gareth Southgate foi questionado sobre o exercício. "Não sabia. Eu perguntei ao nosso preparador físico e ele disse que queria divertir e motivar os jogadores", disse.

Torcedores cogitaram nas redes sociais que as galinhas eram uma provocação à França, que tem um galo como símbolo e poderá ser adversária numa eventual final.

A Copa é o primeiro grande teste de um time jovem, que tem em média 25 anos. Por isso, o treinador mostrou orgulho pelo que fez até aqui. "Não estou acostumado com isso na minha carreira. Estou muito orgulhoso da reação da torcida. Isso não é apenas sobre a maneira como jogam, eles são grandes embaixadores do nosso país", elogiou.

Leia ainda: