Clima de final pelo acesso

Élton tem se destacado nos últimos jogos do Vovô e é o artilheiro do time na Série B, com 7 gols. Com boa presença de área, ele é esperança para que o Alvinegro continue com bom desempenho fora de casa ( FOTO: JL ROSA )

O Ceará vive um bom momento na Série B, invicto há cinco jogos (três vitórias e dois empates) e se mantendo firme na luta pelo acesso restando 10 rodadas. E pela 29º rodada, o Alvinegro, em 4º com 48 pontos, encara mais um confronto direto por uma vaga no G4, neste sábado visita o Oeste, que tem 47 na tabela, às 19 horas, na Arena Barueri/SP.

Depois de bater o Vila Nova/GO por 2 a 0 no Castelão e ultrapassá-lo na tabela, o Vovô continua a série de confrontos diretos pelo acesso que terá seguidos ante o Rubrão e fechará na terça-feira, 17, contra o Paraná, às 20h30 no Castelão.

E para uma partida que pode significar a permanência no G4 (um empate basta, mas uma derrota time o Vovô da zona de acesso), o Alvinegro se apega a seu retrospecto positivo fora de casa, com a 3ª melhor campanha desta edição: em 14 jogos, com seis vitórias e três empates, o Vovô somou 21 pontos, com um aproveitamento de 50%, inferior apenas de Internacional e América/MG, que conquistaram 23 pontos.

"Sabemos da importância de vencermos os confrontos diretos pelo acesso, já que evitamos que adversários nos ultrapassem e abrimos distância. Jogamos bem contra o Vila Nova e vencemos, e agora é repetir isso diante do Oeste, que é um adversário perigoso, mas também temos nossas qualidades para vencê-los", declarou o atacante Élton, artilheiro do Vovô na Série B com 7 gols.

Sobre a campanha fora de casa, o técnico Marcelo Chamusca espera que o nível seja mantido.

"Eu monto o Ceará para jogar bem e conquistar pontos independente de onde a equipe jogar. Fora de casa temos pontuado com frequência e atuado de forma interessante e espero ter escolhido a melhor estratégia para superar o Oeste".

Sem o volante Pedro Ken, suspenso pelo 3º cartão amarelo, Richardson ocupará a função, abrindo vaga para a volta de Cametá na lateral-direita.