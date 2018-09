Clássicos prometem emoção nesta rodada do Brasileiro

00:00 · 15.09.2018

Mano Menezes vive grande fase junto ao Cruzeiro, prosseguindo com chances de títulos em todas as competições que disputa ( FOTO: VINNICIUS SILVA/CRUZEIRO E.C )

O Brasileirão Série A chega a sua 25ª rodada já em clima de definição dos clubes que brigam pela parte de cima e de baixo da tabela. Mesmo que os confrontos nem sempre se deem entre concorrentes diretos, sobra sempre uma ponta de rivalidade quando acontecem os clássicos estaduais. E este fim de semana está recheado deles.

Se considerarmos Ceará X Vitória um confronto regional, que acontece no sábado, às 16h, outros três jogos trazem promessa de grandes emoções dentro de campo e na arquibancada. No mesmo dia, às 19h, Vasco e Flamengo duelam em Brasília, no Mané Garrincha, com objetivos distintos.

O rubro-negro tenta engatar a segunda vitória seguida para se reaproximar do grupo dos três primeiros colocados, que ficou distante após tropeços em rodadas anteriores. Apesar de alguma pressão que o Urubu sofre, nada se compara ao momento do Vasco. Na zona de rebaixamento após a vitória da Chapecoense contra o Atlético/PR, a equipe do técnico Alberto Valentim coleciona quatro derrotas seguidas e ainda não terá três atletas disponíveis. Yago Pikachu e Desábato estão fora por suspensão, enquanto Wagner conseguiu rescindir o seu contrato e se despediu do cruz-maltino.

Para o zagueiro Réver, do Flamengo, o clima ruim no adversário não tornará a partida mais tranquila para o Mengão. "O clássico não tem favorito. É 50% para cada um, independentemente da situação. Clássico é um divisor de águas. Muitos já dizem que o Flamengo não brigam por títulos e as pessoas estão confusas quanto a isso. Temos que melhorar, evoluir, e vamos buscar a vitória para alcançar nosso objetivo", avaliou.

Minas Gerais

Outro jogo que promete na rodada é Cruzeiro X Atlético/MG, no domingo, às 16h. As duas equipes estão bem na classificação do Brasileiro (7º e 5º respectivamente) e têm objetivos ousados.

No entanto, o Cruzeiro, que vive o melhor momento do futebol brasileiro, terá compromisso pela Libertadores da América na próxima semana. O time tem pela frente o Boca Juniors, na quarta-feira, fora de casa. Com isso, o técnico Mano Menezes terá de poupar atletas.

Uma chance, mas também uma pressão a mais para o Atlético/MG, que terá uma maior obrigação da vitória.

Outro clássico que merece atenção acontece em Santos, às 16h, no domingo. O Peixe faz o clássico "San-São" com o Tricolor Paulista. O time da capital tenta chegar à liderança, nem que seja por uma noite, já que o líder Internacional joga na segunda-feira contra a Chapecoense, às 20h.

Outros jogos

A sequência da rodada também promete emoção no Brasileiro. No sábado, às 16h, o Grêmio recebe o Paraná. No domingo, às 11h, o Botafogo, que também está ameaçado, encara o surpreendente América/MG. Outro time que também não respira aliviado, o Atlético/PR, tenta se recuperar, às 16h, da derrota no meio de semana ao pegar o Fluminense na Arena da Baixada. O Bahia tem confronto contra o time misto do Palmeiras, em Salvador, às 16h. Mais tarde, às 19h, o Corinthians se defronta com o Sport, em São Paulo.